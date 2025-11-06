Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Conheça os votos em projeto que pode dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro

Estadão Conteúdo

Por 317 votos a favor e 111 contra, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 5, a suspensão da resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) de 2024, que trata do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a garantia de seus direitos. O projeto segue para o Senado.

A resolução determinava que a criança deve ter garantido o seu direito de acesso a informação sobre a possibilidade de aborto caso a gestação seja resultado de episódio de violência sexual, e permite também que o aborto seja feito sem a necessidade de lavrar boletim de ocorrência ou supervisão judicial relatando o caso.

Além disso, outro trecho da resolução estabelece como conduta discriminatória se um profissional recusar a prática do aborto apenas com a justificativa de não acreditar na palavra da vítima de que ocorreu a violência sexual.

O projeto para suspender o ato normativo foi apresentado pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ) e recebeu amplo apoio da bancada cristã. A parlamentar alega que o ato normativo do Conanda fala do direito ao aborto - algo que, para ela, não constitui direito. Por isso, diz a deputada, "não há que se falar em aborto legal".

Os parlamentares da bancada cristã são contrários ao trecho que menciona a conduta discriminatória e alegam que hospitais católicos seriam obrigados a realizar a interrupção da gestação, ainda que sejam contra o aborto. Já deputados de esquerda, como Maria do Rosário (PT-RS), criticaram o projeto. "É uma proposta cruel contra crianças", diz. "A proposta é cruel para com meninas que sofreram estupro."

Em nota, o Ministério das Mulheres manifestou "preocupação" com a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) e afirma que a anulação da orientação "cria um vácuo que dificulta o acesso dessas vítimas ao atendimento e representa um retrocesso em sua proteção".

"A necessidade dessas diretrizes é uma resposta a um cenário alarmante. Entre 2013 e 2023, o Brasil registrou mais de 232 mil nascimentos de mães com até 14 anos, idade inferior à do consentimento, ou seja, são gestações infantis decorrente de estupro de vulnerável", informou a pasta.

"Embora a lei garanta o aborto legal em casos de estupro, milhares de meninas são forçadas à maternidade anualmente. Em 2023, apenas 154 meninas em todo o país conseguiram acessar esse direito", acrescentou.

Veja como votou cada deputado

Avante

André Janones (MG) - Sim Bruno Farias (MG) - Sim Delegada Ione (MG) - Sim Greyce Elias (MG) - Sim Neto Carletto (BA) - Não Pastor Sargento Isidório (BA) - Sim Waldemar Oliveira (PE) - Não Cidadania Any Ortiz (RS) - Sim

MDB

Acácio Favacho (AP) - Sim Alceu Moreira (RS) - Sim Alexandre Guimarães (TO) - Sim Antônio Doido (PA) - Sim Baleia Rossi (SP) - Sim Célio Silveira (GO) - Sim Cleber Verde (MA) - Sim Cobalchini (SC) - Sim Delegado Palumbo (SP) - Sim Dra. Alessandra Haber (PA) - Sim Duda Ramos (RR) - Sim Elcione Barbalho (PA) - Não Fábio Teruel (SP) - Sim Gutemberg Reis (RJ) - Sim Helena Lima (RR) - Sim Hercílio Coelho Diniz (MG) - Sim Hildo Rocha (MA) - Sim Iza Arruda (PE) - Sim João Cury (SP) - Sim Juarez Costa (MT) - Sim Keniston Braga (PA) - Sim Lucio Mosquini (RO) - Sim Luiz Fernando Vampiro (SC) - Sim Márcio Biolchi (RS) - Sim Marussa Boldrin (GO) - Sim Newton Cardoso Jr (MG) - Sim Olival Marques (PA) - Sim Pezenti (SC) - Sim Rafael Brito (AL) - Sim Rafael Prudente (DF) - Sim Sergio Souza (PR) - Sim Simone Marquetto (SP) - Sim Yury do Paredão (CE) - Sim

Novo

Adriana Ventura (SP) - Sim Gilson Marques (SC) - Sim Luiz Lima (RJ) - Sim Marcel van Hattem (RS) - Sim

PCdoB

Alice Portugal (BA) - Não Daiana Santos (RS) - Não Daniel Almeida (BA) - Não Enfermeira Rejane (RJ) - Não Jandira Feghali (RJ) - Não Márcio Jerry (MA) - Não Orlando Silva (SP) - Não Professora Marcivania (AP) - Não Renildo Calheiros (PE) - Não

PDT

Afonso Motta (RS) - Sim Dorinaldo Malafaia (AP) - Não Duda Salabert (MG) - Não Félix Mendonça Júnior (BA) - Não Márcio Honaiser (MA) - Sim Max Lemos (RJ) - Sim Robério Monteiro (CE) - Sim

PL

Adilson Barroso (SP) - Sim Alberto Fraga (DF) - Sim Altineu Côrtes (RJ) - Art. 17 André Fernandes (CE) - Sim André Ferreira (PE) - Sim Bia Kicis (DF) - Sim Bibo Nunes (RS) - Sim Cabo Gilberto Silva (PB) - Sim Capitão Alberto Neto (AM) - Sim Capitão Alden (BA) - Sim Carlos Jordy (RJ) - Sim Caroline de Toni (SC) - Sim Chris Tonietto (RJ) - Sim Coronel Chrisóstomo (RO) - Sim Coronel Meira (PE) - Sim Daniel Agrobom (GO) - Sim Daniel Freitas (SC) - Sim Delegado Caveira (PA) - Sim Delegado Éder Mauro (PA) - Sim Delegado Paulo Bilynskyj (SP) - Sim Delegado Ramagem (RJ) - Sim Domingos Sávio (MG) - Sim Dr. Jaziel (CE) - Sim Eli Borges (TO) - Sim Emidinho Madeira (MG) - Sim Eros Biondini (MG) - Sim Fernando Rodolfo (PE) - Sim Filipe Barros (PR) - Sim Filipe Martins (TO) - Sim General Girão (RN) - Sim General Pazuello (RJ) - Sim Gilvan da Federal (ES) - Sim Giovani Cherini (RS) - Sim Gustavo Gayer (GO) - Sim Helio Lopes (RJ) - Sim Icaro de Valmir (SE) - Sim Jefferson Campos (SP) - Sim Joaquim Passarinho (PA) - Sim José Medeiros (MT) - Sim Julia Zanatta (SC) - Sim Junio Amaral (MG) - Sim Lincoln Portela (MG) - Sim Luiz Carlos Motta (SP) - Sim Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) - Sim Marcelo Álvaro Antônio (MG) - Sim Marcelo Moraes (RS) - Sim Marcio Alvino (SP) - Sim Marcos Pollon (MS) - Sim Mario Frias (SP) - Sim Matheus Noronha (CE) - Sim Mauricio do Vôlei (MG) - Sim Miguel Lombardi (SP) - Sim Nikolas Ferreira (MG) - Sim Osmar Terra (RS) - Sim Pastor Eurico (PE) - Sim Pastor Gil (MA) - Sim Paulo Freire Costa (SP) - Sim Pr. Marco Feliciano (SP) - Sim Professor Alcides (GO) - Sim Ricardo Guidi (SC) - Sim Roberta Roma (BA) - Sim Roberto Monteiro Pai (RJ) - Sim Rodolfo Nogueira (MS) - Sim Rodrigo da Zaeli (MT) - Sim Rosana Valle (SP) - Sim Rosângela Reis (MG) - Sim Sanderson (RS) - Sim Sargento Gonçalves (RN) - Sim Soraya Santos (RJ) - Sim Sóstenes Cavalcante (RJ) - Sim Vinicius Gurgel (AP) - Sim Wellington Roberto (PB) - Sim Zé Trovão (SC) - Sim Zé Vitor (MG) - Sim Zucco (RS) - Sim

Podemos

Bruno Ganem (SP) - Sim Dr. Victor Linhalis (ES) - Sim Fábio Macedo (MA) - Sim Gilson Daniel (ES) - Sim Luiz Carlos Hauly (PR) - Sim Mauricio Marcon (RS) - Sim Nely Aquino (MG) - Sim Rafael Fera (RO) - Sim Raimundo Costa (BA) - Sim Renata Abreu (SP) - Sim Rodrigo Gambale (SP) - Sim Romero Rodrigues (PB) - Sim Samuel Santos (GO) - Sim Sargento Portugal (RJ) - Sim Tiago Dimas (TO) - Sim

PP (Progressistas)

Afonso Hamm (RS) - Sim Aguinaldo Ribeiro (PB) - Sim AJ Albuquerque (CE) - Abstenção Allan Garcês (MA) - Sim Ana Paula Leão (MG) - Sim André Abdon (AP) - Sim Átila Lira (PI) - Sim Bebeto (RJ) - Sim Clarissa Tércio (PE) - Sim Claudio Cajado (BA) - Sim Covatti Filho (RS) - Sim Da Vitoria (ES) - Sim Daniel Barbosa (AL) - Não Delegado Bruno Lima (SP) - Sim Delegado da Cunha (SP) - Sim Delegado Fabio Costa (AL) - Sim Dilceu Sperafico (PR) - Sim Dimas Fabiano (MG) - Sim Dr. Luiz Ovando (MS) - Sim Eduardo da Fonte (PE) - Sim Elmano Férrer (PI) - Sim Evair Vieira de Melo (ES) - Sim Fausto Pinato (SP) - Sim João Leão (BA) - Sim Julio Lopes (RJ) - Sim Luiz Antônio Corrêa (RJ) - Sim Mário Negromonte Jr. (BA) - Sim Marx Beltrão (AL) - Sim Mersinho Lucena (PB) - Sim Pedro Westphalen (RS) - Sim Pinheirinho (MG) - Sim Ricardo Barros (PR) - Sim Robinson Faria (RN) - Sim Silvia Cristina (RO) - Sim Thiago de Joaldo (SE) - Sim Tião Medeiros (PR) - Sim Toninho Wandscheer (PR) - Sim Vicentinho Júnior (TO) - Sim Zé Adriano (AC) - Sim Zezinho Barbary (AC) - Sim

PRD

Dr. Frederico (MG) - Sim Fabiano Cazeca (MG) - Sim Magda Mofatto (GO) - Sim

PSB

Bandeira de Mello (RJ) - Não Eriberto Medeiros (PE) - Não Felipe Carreras (PE) - Não Gervásio Maia (PB) - Não Guilherme Uchoa (PE) - Sim Heitor Schuch (RS) - Sim Jonas Donizette (SP) - Sim Lídice da Mata (BA) - Não Lucas Ramos (PE) - Sim Paulo Folletto (ES) - Não Pedro Campos (PE) - Não Rodrigo Rollemberg (DF) - Não Tabata Amaral (SP) - Não

PSD

Antonio Brito (BA) - Sim Átila Lins (AM) - Sim Caio Vianna (RJ) - Sim Carlos Sampaio (SP) - Sim Castro Neto (PI) - Sim Cezinha de Madureira (SP) - Sim Charles Fernandes (BA) - Sim Danrlei de Deus Hinterholz (RS) - Sim Delegada Katarina (SE) - Sim Diego Andrade (MG) - Sim Diego Coronel (BA) - Sim Domingos Neto (CE) - Sim Dr. Ismael Alexandrino (GO) - Sim Gabriel Nunes (BA) - Sim Gilberto Nascimento (SP) - Sim Hugo Leal (RJ) - Sim Igor Timo (MG) - Sim Ismael (SC) - Sim Josivaldo JP (MA) - Sim Júlio Cesar (PI) - Sim Júnior Ferrari (PA) - Sim Luciano Alves (PR) - Sim Luciano Amaral (AL) - Sim Luisa Canziani (PR) - Sim Luiz Fernando Faria (MG) - Sim Luiz Gastão (CE) - Sim Marcos Aurélio Sampaio (PI) - Sim Otto Alencar Filho (BA) - Sim Paulo Litro (PR) - Sim Paulo Magalhães (BA) - Sim Raimundo Santos (PA) - Sim Reinhold Stephanes (PR) - Sim Ribamar Silva (SP) - Sim Rodrigo Estacho (PR) - Sim Sargento Fahur (PR) - Sim Saulo Pedroso (SP) - Sim Sidney Leite (AM) - Sim Stefano Aguiar (MG) - Sim Zé Haroldo Cathedral (RR) - Sim

PSDB

Adolfo Viana (BA) - Sim Aécio Neves (MG) - Sim Beto Pereira (MS) - Sim Beto Richa (PR) - Sim Dagoberto Nogueira (MS) - Não Geovania de Sá (SC) - Sim Geraldo Resende (MS) - Não Lucas Redecker (RS) - Sim Paulo Abi-Ackel (MG) - Sim Paulo Alexandre Barbosa (SP) - Sim Vitor Lippi (SP) - Sim

PSOL

Célia Xakriabá (MG) - Não Chico Alencar (RJ) - Não Erika Hilton (SP) - Não Fernanda Melchionna (RS) - Não Glauber Braga (RJ) - Não Ivan Valente (SP) - Não Luiza Erundina (SP) - Não Pastor Henrique Vieira (RJ) - Não Paulo Lemos (AP) - Não Professora Luciene Cavalcante (SP) - Não Sâmia Bomfim (SP) - Não Talíria Petrone (RJ) - Não Tarcísio Motta (RJ) - Não

PT

Airton Faleiro (PA) - Não Alencar Santana (SP) - Não Alexandre Lindenmeyer (RS) - Não Alfredinho (SP) - Não Ana Paula Lima (SC) - Não Ana Pimentel (MG) - Não Arlindo Chinaglia (SP) - Não Benedita da Silva (RJ) - Não Bohn Gass (RS) - Não Camila Jara (MS) - Não Carlos Veras (PE) - Não Carlos Zarattini (SP) - Não Carol Dartora (PR) - Não Dandara (MG) - Não Delegada Adriana Accorsi (GO) - Não Denise Pessôa (RS) - Não Dilvanda Faro (PA) - Não Dimas Gadelha (RJ) - Não Dr. Francisco (PI) - Não Erika Kokay (DF) - Não Fernando Mineiro (RN) - Não Florentino Neto (PI) - Não Helder Salomão (ES) - Não Jack Rocha (ES) - Não Jilmar Tatto (SP) - Não João Daniel (SE) - Não Jorge Solla (BA) - Não José Airton Félix Cirilo (CE) - Não José Guimarães (CE) - Não Joseildo Ramos (BA) - Não Josias Gomes (BA) - Não Juliana Cardoso (SP) - Não Kiko Celeguim (SP) - Não Lenir de Assis (PR) - Não Leonardo Monteiro (MG) - Não Lindbergh Farias (RJ) - Não Luiz Couto (PB) - Não Luizianne Lins (CE) - Não Marcon (RS) - Sim Maria do Rosário (RS) - Não Merlong Solano (PI) - Não Miguel Ângelo (MG) - Não Natália Bonavides (RN) - Não Nilto Tatto (SP) - Não Padre João (MG) - Não Patrus Ananias (MG) - Não Paulão (AL) - Não Paulo Guedes (MG) - Não Paulo Pimenta (RS) - Não Pedro Uczai (SC) - Não Reginaldo Lopes (MG) - Não Reimont (RJ) - Não Rogério Correia (MG) - Não Rubens Otoni (GO) - Não Rubens Pereira Júnior (MA) - Não Rui Falcão (SP) - Não Tadeu Veneri (PR) - Não Valmir Assunção (BA) - Sim Vicentinho (SP) - Não Waldenor Pereira (BA) - Não Welter (PR) - Não Zeca Dirceu (PR) - Não

PV

Aliel Machado (PR) - Sim Bacelar (BA) - Não Clodoaldo Magalhães (PE) - Não Prof. Reginaldo Veras (DF) - Não

Rede

Ricardo Galvão (SP) - Não Túlio Gadêlha (PE) - Não

Republicanos

Adail Filho (AM) - Sim Albuquerque (RR) - Sim Alex Santana (BA) - Sim Aluisio Mendes (MA) - Sim Amaro Neto (ES) - Sim Antônia Lúcia (AC) - Sim Antonio Andrade (TO) - Sim Augusto Coutinho (PE) - Sim Celso Russomanno (SP) - Sim Defensor Stélio Dener (RR) - Não Diego Garcia (PR) - Sim Ely Santos (SP) - Sim Euclydes Pettersen (MG) - Sim Fatima Pelaes (AP) - Sim Franciane Bayer (RS) - Sim Fred Linhares (DF) - Sim Gabriel Mota (RR) - Sim Gustinho Ribeiro (SE) - Sim Jadyel Alencar (PI) - Sim Jeferson Rodrigues (GO) - Sim Jorge Braz (RJ) - Sim Jorge Goetten (SC) - Sim Julio Cesar Ribeiro (DF) - Sim Lafayette de Andrada (MG) - Sim Luciano Vieira (RJ) - Sim Marcelo Crivella (RJ) - Sim Márcio Marinho (BA) - Sim Marcos Pereira (SP) - Sim Maria Rosas (SP) - Sim Messias Donato (ES) - Sim Ossesio Silva (PE) - Sim Pedro Lupion (PR) - Sim Ricardo Ayres (TO) - Sim Rogéria Santos (BA) - Sim Ronaldo Nogueira (RS) - Sim Samuel Viana (MG) - Sim Thiago Flores (RO) - Sim Vinicius Carvalho (SP) - Sim Wilson Santiago (PB) - Sim

Solidariedade

Aureo Ribeiro (RJ) - Sim Maria Arraes (PE) - Não Zé Silva (MG) - Sim

União Brasil

Alfredo Gaspar (AL) - Sim Benes Leocádio (RN) - Sim Carla Dickson (RN) - Sim Carlos Henrique Gaguim (TO) - Sim Coronel Assis (MT) - Sim Coronel Ulysses (AC) - Sim Cristiane Lopes (RO) - Sim Damião Feliciano (PB) - Sim Dani Cunha (RJ) - Sim Danilo Forte (CE) - Sim David Soares (SP) - Sim Dayany Bittencourt (CE) - Sim Delegado Marcelo Freitas (MG) - Sim Delegado Matheus Laiola (PR) - Sim Douglas Viegas (SP) - Não Dr. Fernando Máximo (RO) - Sim Dr. Zacharias Calil (GO) - Sim Eduardo Velloso (AC) - Sim Fabio Schiochet (SC) - Sim Fausto Jr. (AM) - Sim Felipe Becari (SP) - Sim Felipe Francischini (PR) - Sim Fernanda Pessoa (CE) - Sim Fernando Coelho Filho (PE) - Sim Geraldo Mendes (PR) - Sim Gisela Simona (MT) - Não José Nelto (GO) - Sim Juninho do Pneu (RJ) - Sim Juscelino Filho (MA) - Não Kim Kataguiri (SP) - Sim Leur Lomanto Júnior (BA) - Sim Luciano Bivar (PE) - Não Luiz Carlos Busato (RS) - Sim Marangoni (SP) - Sim Marcos Soares (RJ) - Sim Maurício Carvalho (RO) - Sim Moses Rodrigues (CE) - Sim Murillo Gouvea (RJ) - Sim Nicoletti (RR) - Sim Padovani (PR) - Sim Pastor Claudio Mariano (PA) - Sim Pastor Diniz (RR) - Sim Pauderney Avelino (AM) - Sim Paulo Azi (BA) - Sim Pedro Lucas Fernandes (MA) - Sim Ricardo Abrão (RJ) - Sim Rodrigo de Castro (MG) - Sim Rodrigo Valadares (SE) - Sim Silvye Alves (GO) - Sim Yandra Moura (SE) - Sim

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CÂMARA/TRAMITAÇÃO/PROJETO/RESOLUÇÃO/ABORTO LEGAL/VOTAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CPI do INSS votará acareação com Careca do INSS e prisão de cinco pessoas

06.11.25 7h53

Conheça os votos em projeto que pode dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro

06.11.25 7h43

Senado marca sabatina de indicados para o Superior Tribunal Militar

05.11.25 22h53

Câmara aprova projeto que cria novas regras de desapropriação de terras para reforma agrária

05.11.25 22h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

ENTENDA

General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem

A inscrição para o exame, de acordo com os advogados, já foi realizada.

01.11.25 21h58

política

Lula diz que Trump deve comer maniçoba para 'nunca mais ter mau humor'

Presidente brincou sobre prato típico do Pará ao comentar convite a presidente dos EUA para a COP 30

04.11.25 21h27

decisão

Justiça condena Luciano Hang a indenizar Lula em mais de R$ 33 mil por declarações ofensivas

Os episódios ocorreram entre 2019 e 2020, quando Hang fez publicações e manifestações públicas com frases que, segundo o tribunal, macularam a imagem de Lula

30.10.25 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda