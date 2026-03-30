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Política

Confira as datas das eleições para presidente, governador, senador e deputado em 2026

As datas das eleições e das campanhas eleitorais em veículos de comunicação já foram divulgadas pelo TSE

Victoria Rodrigues
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As pré-candidaturas já estão sendo lançadas pelos partidos do Brasil. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Ao final deste ano, os brasileiros já possuem um compromisso marcado para ir às urnas eletrônicas com o intuito de decidir quem será o próximo presidente da República, os governadores, os senadores e os deputados federais, estaduais e distritais durante as Eleições 2026. A data para a votação do primeiro turno está prevista para acontecer no dia 4 de outubro e, se houver segundo turno, no dia 25 do mesmo mês.

Devido às datas das eleições de 2026 já estarem próximas e alguns candidatos já estarem lançando pré-candidaturas nos partidos brasileiros, a campanha eleitoral iniciará no dia 16 de agosto de 2026, tanto nas ruas quanto na internet. Mas a propaganda em outros veículos será realizada em outro momento; no rádio e na televisão terá início 35 dias antes da antevéspera da eleição, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral.

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Como verificar a minha situação eleitoral?

Antes que chegue o mês de outubro, é importante que você verifique se a sua situação eleitoral está normalizada e se o seu título não foi cancelado por algum motivo. Para isso, é fundamental que você cheque as informações seguindo o passo a passo divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

  1. Acesse o Portal do TSE;
  2. Na parte direita da página de abertura, em “Autoatendimento Eleitoral”, faça a consulta em "Situação eleitoral", preenchendo os dados requisitados;
  3. Se o título estiver cancelado ou suspenso, será necessário realizar a regularização. 

Como regularizar o título de eleitor?

Se, depois de checar o seu título, você constatar que ele está cancelado no site do TSE, procure regularizá-lo imediatamente para que você não fique com pendências eleitorais e nem sem o seu direito de cidadão de votar em outubro de 2026. Com isso, siga o passo a passo no site:

  1. Acesse o “Autoatendimento Eleitoral”;
  2. Clique em “Título Eleitoral”;
  3. Vá até a opção “5 - Regularize seu título eleitoral cancelado”;
  4. Preencha o formulário e envie os documentos solicitados;
  5. Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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Palavras-chave

eleições 2026

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