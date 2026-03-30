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Política

Ronaldo Caiado diz que Flávio Bolsonaro 'não tem vivência e experiência' para ser presidente

A declaração foi feita ao ser questionado sobre comparações com Flávio

Estadão Conteúdo

O governador de Goiás (PSD), Ronaldo Caiado, afirmou nesta segunda-feira, 30, durante evento de lançamento de sua pré-candidatura em São Paulo, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), possível adversário na disputa presidencial, "não tem vivência nem experiência para governar". Para Caiado, "o ímpeto da idade, às vezes, supera o senso de equilíbrio".

"Ele não tem vivência nem experiência de governar. Às vezes, o ímpeto da idade supera o senso de equilíbrio", disse.

A declaração foi feita ao ser questionado sobre comparações com Flávio, com quem deve disputar espaço em segmentos semelhantes do eleitorado à direita.

Caiado foi escolhido pelo PSD para disputar a Presidência da República. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 30, às 16h, na sede nacional do partido, no centro de São Paulo, e consolida um movimento que ganhou força após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, da disputa interna.

A definição pelo nome de Caiado ocorre após semanas de articulação nos bastidores e encerra um processo interno que opunha seu nome ao do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A saída de Ratinho Jr. do páreo acelerou a reorganização do cenário dentro do partido e abriu caminho para a consolidação do governador goiano como principal opção.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PSD/CAIADO/CRÍTICA/FLÁVIO BOLSONARO
Política
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