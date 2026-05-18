Lula vai ao hospital Sírio-Libanês para acompanhamento de procedimentos feitos em abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira, 18, para realizar um acompanhamento de dois procedimentos médicos realizados por ele em abril. De acordo com nota divulgada pelo hospital, Lula apresenta evolução satisfatória e não apresenta intercorrências.

No dia 24 de abril, Lula fez uma cauterização na cabeça para tratar uma queratose - retirada de acúmulo de pele. Este procedimento já tinha sido feito pelo presidente em fevereiro. Na ocasião, foi descoberto um carcinoma basocelular, um tipo de câncer que se origina nas células basais, retirado na operação.

No mesmo dia, o presidente também foi submetido a uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita.

De acordo com a nota do Sírio-Libanês, Lula vai manter suas atividades habituais e seguirá sendo acompanhado pela equipe médica dele.

Ele segue na capital paulista nesta terça-feira, 18, onde cumprirá duas agendas. Às 9h30, no bairro de Santana, ele vai participar da sessão de abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção (ENIC). Já às 14h30, na Liberdade, o presidente vai lançar o programa Move Aplicativos, que cria linha de crédito para motoristas de apps.