Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PF altera segurança para garantir integridade física de Vorcaro na prisão

Após ser cobrada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, a corporação informou que alterou os protocolos de segurança

Estadão Conteúdo
fonte

Daniel Vorcaro (Divulgação / Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) informou que reforçou a segurança das instalações onde o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Após ser cobrada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, a corporação informou que alterou os protocolos de segurança, reforçou a proteção antidrones e adaptou o local para garantir a integridade física do banqueiro enquanto estiver na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal

"Registra-se que, apesar de as instalações desta unidade policial não terem sido projetadas para a custódia de presos por longos períodos, foram realizados ajustes para melhor adequar as respectivas dependências, além da alteração de protocolos e de medidas de segurança orgânica, como o reforço dos recursos antidrones", informou a PF em um ofício encaminhado à Câmara dos Deputados.

O informe foi uma resposta a um requerimento protocolado pelo deputado Messias Donato (União Brasil-ES), solicitando que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal adotassem "medidas extraordinárias de segurança visando garantir a integridade física" de Vorcaro.

A PF encaminhou o ofício ao gabinete do deputado esclarecendo que reforçou a segurança em cumprimento à uma decisão judicial do ministro André Mendonça, relator do processo do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF).

"O Sr. Daniel Bueno Vorcaro, ex-empresário e principal gestor e controlador do Banco Master, investigado no maior escândalo financeiro da história do Brasil, preso preventivamente desde a última quarta-feira, 04 de março, no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero", relembrou o deputado no requerimento da operação da PF que investigava a possível existência de um esquema de fraudes do banco estimadas em R$ 12 bilhões.

Nesta segunda-feira, 18, Vorcaro foi transferido para uma cela comum dentro da PF.

Vorcaro foi preso preventivamente pela primeira vez em novembro de 2025, em São Paulo, quando tentava embarcar em um jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes. A PF entendeu que se tratava de uma tentativa de fuga. O banqueiro foi solto 12 dias depois.

Em março deste ano, o ministro André Mendonça, relator do caso, decidiu prender novamente Vorcaro. O ministro atendeu a um pedido da PF que o apontava como líder de uma organização criminosa voltada a vigiar e intimidar pessoas que contrariavam os interesses do Master. A defesa de Vorcaro nega todas as irregularidades, mas está negociando com o STF uma delação premiada.

O banqueiro foi transferido da Penitenciária Federal em Brasília para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal em março. A mudança foi autorizada pelo STF para viabilizar negociações de delação premiada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER/STF/VORCARO/PRISÃO/TRANSFERÊNCIA/CARCERAGEM/PROTOCOLO/SEGURANÇA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

apoio

Após visitar Bolsonaro, Carlos diz que PL irá apoiar Alfredo Gaspar e Arthur Lira ao Senado

Eles disputarão as duas vagas abertas para o Estado nas eleições deste ano

18.05.26 21h22

transferência

PF altera segurança para garantir integridade física de Vorcaro na prisão

Após ser cobrada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, a corporação informou que alterou os protocolos de segurança

18.05.26 20h11

transferência

Vorcaro é transferido para cela comum na carceragem da PF enquanto aguarda análise de delação

Com isso, ele passa a ser submetido às regras do normativo interno da PF para a visita de advogados

18.05.26 20h06

saúde

Lula vai ao hospital Sírio-Libanês para acompanhamento de procedimentos feitos em abril

No dia 24 de abril, Lula fez uma cauterização na cabeça para tratar uma queratose - retirada de acúmulo de pele

18.05.26 19h22

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda