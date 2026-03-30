Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Caiado lança pré-candidatura promete anistia a Bolsonaro e exalta experiência administrativa

Em seu discurso, ele também exaltou a experiência administrativa no governo de Estado e enfatizou a questão da segurança

Estadão Conteúdo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), anunciou sua pré-candidatura à Presidência da República nesta segunda-feira, 30, prometendo anistia para os condenados pelo 8 de Janeiro e para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros presos por golpe de Estado.

"Meu primeiro ato vai ser a anistia ampla, geral e irrestrita", avisou.

Em seu discurso, ele também exaltou a experiência administrativa no governo de Estado e enfatizou a questão da segurança.

"Não se governa pelo discurso. Se governa pelo exemplo", afirmou ele.

Caiado também lembrou a vitória da direita nas eleições de 2018 com Bolsonaro, mas destacou a volta do PT ao governo no mandato seguinte como o verdadeiro desafio de seu campo.

"Ganhar do PT é fácil. Difícil é governar para que o PT não seja mais opção".

Caiado foi escolhido pelo PSD para disputar a Presidência da República. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, 30, às 16h, na sede nacional do partido, no centro de São Paulo, e consolida um movimento que ganhou força após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, da disputa interna.

A definição pelo nome de Caiado ocorre após semanas de articulação nos bastidores e encerra um processo interno que opunha seu nome ao do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A saída de Ratinho Jr. do páreo acelerou a reorganização do cenário dentro do partido e abriu caminho para a consolidação do governador goiano como principal opção.

Ratinho Jr., que era considerado favorito do presidente da legenda, Gilberto Kassab, desistiu da disputa após refletir com a família e avaliar dificuldades políticas e pessoais, incluindo a condução de sua sucessão no Paraná. Interlocutores relatam que o governador já vinha sinalizando dúvidas desde o fim do ano passado, em reuniões com Kassab.

Com a saída do paranaense, dirigentes do PSD passaram a avaliar que seria difícil contornar a candidatura de Caiado, sobretudo após sua filiação ao partido, oficializada em março. Sob reserva, um integrante da cúpula afirmou que a legenda não conseguiria evitar sua consolidação como candidato.

Pesaram a favor de Caiado a trajetória política, a experiência no Executivo e no Legislativo e a associação a pautas como segurança pública e agronegócio. Integrantes do conselho político do partido também destacam que o governador não pretende disputar outro cargo, como o Senado, e tem direcionado sua movimentação exclusivamente ao Planalto. O próprio Caiado chegou a afirmar à reportagem que "não estaria fazendo tudo isso" se sua intenção não fosse disputar a Presidência. Para viabilizar o projeto, ele deixou o União Brasil e se filiou ao PSD.

Apesar da consolidação do nome, a escolha não foi unânime. Parte do partido defendia a indicação de Eduardo Leite, visto como alternativa mais alinhada ao centro político e com potencial para disputar eleitores fora da polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A antecipação do anúncio ocorre às vésperas do prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral, o que levou o partido a acelerar a definição para evitar prolongar o impasse. A candidatura ainda precisará ser confirmada na convenção partidária, prevista para o meio do ano.

Até lá, o PSD deve intensificar as articulações para a formação da chapa e a eventual construção de alianças. No momento, a tendência é de uma chapa pura, embora Kassab já tenha afirmado que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), seria um "excelente vice". Zema, por sua vez, mantém a pré-candidatura e nega a possibilidade de compor como vice, inclusive em eventual chapa com Flávio Bolsonaro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PSD/CAIADO/PROMESSA/ANISTIA/BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

pedido

Filipe Martins pede ao STF autorização para receber visita de Moro, Nikolas entre outros

Segundo a defesa, o objetivo é viabilizar "diálogo direto e reservado" entre o réu e os parlamentares

30.03.26 19h13

ELEIÇÕES 2026

Confira as datas das eleições para presidente, governador, senador e deputado em 2026

As datas das eleições e das campanhas eleitorais em veículos de comunicação já foram divulgadas pelo TSE

30.03.26 19h08

lei

Lula sanciona criação de Instituto federal em reduto eleitoral de Hugo Motta na Paraíba

O projeto foi aprovado na Câmara em fevereiro

30.03.26 18h27

opinião

Ronaldo Caiado diz que Flávio Bolsonaro 'não tem vivência e experiência' para ser presidente

A declaração foi feita ao ser questionado sobre comparações com Flávio

30.03.26 18h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Eleições 2026

Corrida pela presidência: Flávio Bolsonaro lidera cenário estimulado e encosta em Lula no Pará

Petista aparece à frente na pesquisa espontânea, mas diferença diminui quando nomes são apresentados

24.03.26 7h00

Eleições Gerais 2026

Dr. Daniel Santos se filia ao Podemos e vai disputar o governo do Pará pela legenda

Filiação foi recepcionada pela presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), e pelo líder estadual, senador Zequinha Marinho

25.03.26 20h13

ELEIÇÕES 2026

Datafolha: Lula supera Flávio Bolsonaro entre eleitores de centro

Levantamento eleitoral de 2026 aponta que Lula supera Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas há empate técnico no segundo

28.03.26 9h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda