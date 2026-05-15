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Política

PF cumpre mandado na casa de Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro

Ação de agentes federais aconteceu na residência de Castro, em condomínio de luxo na Barra da Tijuca

O Liberal.com
fonte

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), é o principal alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (15). Agentes federais cumprem mandados de busca e apreensão na residência de Castro, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.

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A ação ocorre em um momento de forte turbulência política no estado. No último dia 23 de março, Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador. A renúncia estratégica aconteceu exatamente um dia antes de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomar o julgamento que culminou na sua declaração de inelegibilidade, sob a acusação de abuso de poder político e econômico durante o pleito de 2022.

Mesmo com o revés jurídico e a recente investida da Polícia Federal, os bastidores políticos indicam que Castro mantém os planos de se lançar candidato ao Senado Federal nas eleições de outubro.

Atualmente, o Palácio Guanabara está sob o comando interino do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o desembargador Ricardo Couto.

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