Dengue, combustível, posto de saúde e nota fiscal: prefeitos mostram uso prático da IA no SPIW

A inteligência artificial (IA) já transformou o dia a dia de gestões municipais pelo País. No painel IA na Gestão Pública - Cases Reais, os prefeitos Lucas Seren (PL), de Bebedouro (SP), e Geninho Zuliani (União Brasil), de Olímpia (SP), deram exemplos práticos do uso de IA nas administrações locais.

O painel, promovido nesta quinta-feira, 14, integrou a trilha Sociedade 5.0 do São Paulo Innovation Week (SPIW), festival global de tecnologia e inovação realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos.

Além dos prefeitos, participaram como painelistas Tiago Luz, diretor de relacionamento e inteligência de mercado do Prodam; Fabrício Lira, diretor da IBM Brasil; Fabiano Sabatini, diretor na Intel; e Dennis Paul, gerente de IA do Prodam, autarquia de tecnologia da informação da Prefeitura de São Paulo que comercializa soluções do gênero para outros órgãos públicos.

A cidade de Bebedouro adotou a IA para monitorar focos de dengue. Como efeito, segundo o prefeito, houve a redução de quase 90% nos casos da doença (no País como um todo, a redução observada entre 2025 e 2026 foi de 75%, segundo o Ministério da Saúde, impulsionada por ações como o uso de insetos estéreis e a vacinação).

O uso de combustível pela frota de ambulâncias do município também passou a ser monitorado por IA, permitindo uma fiscalização em tempo real dos equipamentos públicos.

Ainda em Bebedouro, a inteligência artificial foi integrada aos sistemas financeiros, permitindo a identificação de porcentuais fora do comum no cancelamento de notas fiscais, uma prática usada para tentar sonegar o pagamento de impostos. A medida teve impacto direto na arrecadação de tributos na cidade.

O prefeito Geninho Zuliani também relatou utilizar a IA para monitorar o uso da frota de veículos públicos em Olímpia. A tecnologia foi aplicada ainda para otimizar o atendimento nos equipamentos de saúde do município.

Para Geninho, a IA ajuda o gestor público no desafio de entregar mais à população diante de quadros fiscais cada vez mais críticos. "É uma regra de três. Precisamos entregar mais com menos", diz.

"No mundo privado, usamos (a inteligência artificial) para lucro; no público, para impacto", sintetiza Dennis Paul sobre o uso da IA por administrações públicas.

SPIW

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.