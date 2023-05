Comitiva do Ministério dos Direitos Humanos cumpre agenda em Belém após visita ao Marajó

Integrantes do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) cumpriram agenda em Belém nesta quinta-feira (04). As reuniões com o governo do Pará e com o Ministério Público do Estado (MPE) ocorreram com a participação da secretária-executiva da pasta, Rita Oliveira. Encontros com associações de municípios e com o Tribunal de Justiça estão previstos para esta sexta-feira (05). Desde o início da semana, a equipe está no Pará, visitando cidades da Ilha do Marajó em escuta ativa com diversos representantes locais.

Breves, Soure, Melgaço, Cachoeira do Arari, Salvaterra receberam a ação do MDHC. O objetivo foi fazer um diagnóstico in loco sobre o acesso da população a direitos sociais básicos como saúde, educação, geração de renda, assistência social, transporte e situações de violência contra crianças e adolescentes, violência de gênero e LGBTQIA+fobia. Em entrevista à reportagem do Grupo Liberal, Rita destacou que a análise vai resultar em um relatório e em diversas ações no arquipélago do Marajó.

“A gente confirmou alguns fatores e indicadores de vulnerabilidade social que a gente já vinha levantando. Viemos para fazer um trabalho específico para o Marajó, temos um projeto que é direcionado à promoção de direitos e cidadania nesse território”, comentou a secretária-executiva do MDHC. A escuta ativa na Ilha reuniu movimentos sociais, representantes da sociedade civil, estudantes, professores, conselhos tutelares, comunidades quilombolas, extrativistas, delegacias e integrantes do governo local.

Confira a agenda do MDHC para amanhã (05) em Belém

10h - Reunião com AMAM - Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó.

14h - Reunião com TJ-PA