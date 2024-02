Comissão da Alepa discutirá atual 'crise do açaí' nesta quarta-feira (28)

A atual “crise do açaí” enfrentada pelos moradores da capital paraense, nas últimas semanas, será discutida pela Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e Minorias. O debate acontecerá por meio de uma reunião extraordinária, nesta quarta-feira (28), às 15h, na sala dos ex-presidentes na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

O presidente da Comissão, deputado Bordalo, convido para a reunião representantes do Estado e entidades de pesquisa, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Defensoria Pública do Estado e da União, Ministério Público Estadual e Federal e Comissão de Meio Ambiente da Ordem do Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA).

O encontro acontece em meio aos elevados preços do produto e na iminência de desabastecimento em alguns pontos da cidade. Segundo o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE-PA), em janeiro, o litro do açaí do tipo médio teve um aumento de 9,84%, em comparação com dezembro de 2023. Um balanço comparativo dos últimos 12 meses (janeiro/2023-janeiro/2024) verificou que o litro do produto obteve uma alta de 9,29%. Ainda segundo a pesquisa, o preço ficou em uma média de R$19,82 no último mês do ano passado, mas alcançou os R$21,77 em janeiro deste ano.