Com pedido de prisão, Anderson Torres deve desembarcar no Brasil nesta sexta-feira (13)

A demora do ex-secretário de segurança do DF Anderson Torres para voltar Brasil seria o fato de ele ainda não ter conseguido voo disponível. Ele disse que pretende se entregar à Polícia Federal após desembarcar em Brasília. A informação foi repassada pela defesa de Torres nesta quinta-feira (12), no início da tarde. As informações são de O Antagonista.

Anderson deve se entregar à Polícia Federal já que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, pediu a prisão do ex-secretário de Segurança do DF, devido aos episódios ocorridos no domingo (8), quando vândalos invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília. O Pleno do STF confirmou na quarta-feira (11) a decisão de Alexandre de Moraes.

“No caso, o dever legal decorre do exercício do cargo de Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e de Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, e a sua omissão ficou amplamente comprovada pela previsibilidade da conduta dos grupos criminosos e pela falta de segurança que possibilitou a invasão dos prédios públicos”, justificou Alexandre de Moraes na decisão.