‘Com certeza, jamais votaria em Jair Bolsonaro', afirma Joaquim Barbosa

Em entrevista no “Conversa com Bial”, na TV Globo, o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Joaquim Barbosa avaliou o governo Bolsonaro como desastroso. “O Brasil é um país estagnado, milhões e milhões de pessoas no desamparo absoluto, nós temos uma juventude que que vive em total desassossego. E eu não vejo o governo preocupado com esse tipo de coisa”. As informações são do portal UOL.

Barbosa seguiu com suas críticas a Bolsonaro, quando questionado sobre seu voto nas eleições de 2022. “Ainda não formei minha opinião, mas com certeza jamais votaria em Jair Bolsonaro”, afirmou.

Ele ainda criticou a relação passada do ex-ministro e atual pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro (Podemos) com o presidente Jair Bolsonaro (PL). "O pecado dele foi confiar em Jair Bolsonaro, entrar para esse governo", afirmou Barbosa hoje, durante entrevista quando perguntado pelo apresentador se o erro de Moro foi não ser tão transparente quanto ele próprio foi no julgamento do mensalão.

O ex-ministro ressaltou ainda que tanto Moro quanto Lula precisam ficar atentos. "Eu disse isso ao Moro, que ele corre risco de vida. O Brasil de hoje é muito mais violento que o de 4, 8 anos atrás", completou, comentando a explosão de uma fábrica durante uma visita do ex-juiz.

Na entrevista a Pedro Bial, Joaquim Barbosa também falou sobre o racismo que enfrentou durante sua trajetória. "Qualquer negro no Brasil que ingresse, de uma maneira ou de outra, num espaço que supostamente, no imaginário do brasileiro, é reservado aos brancos, vai sofrer racismo, e de diversas maneiras, não tem como escapar."

Eleições de 2022

O ex-ministro respondeu ainda sobre a possibilidade de se candidatar em 2022, caso veja a reeleição de Bolsonaro como algo certo de acontecer. "Em princípio, sim, mas o prazo está muito curto e não tenho mais filiação partidária. Não procurei nenhum partido, estou tocando minha vida. Essa decisão teria que ser tomada até o começo de abril. Não sei se tem partidos por aí que querem uma pessoa tão ranzinza como eu", falou, aos risos. Ao final da entrevista, ele fez um apelo ainda aos jovens que votarão em 2022: "Seu voto pode ser determinante para a sequência da sua vida. Votar é crucial para essas gerações".

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)