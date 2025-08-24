Capa Jornal Amazônia
Com boneco de Bolsonaro nas mãos, Tarcísio diz que tempo trará justiça a ex-presidente

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a Festa do Peão de Barretos neste sábado, 23. Com um boneco de Bolsonaro nas mãos, afirmou que o ex-presidente lhe "abriu portas" e hoje enfrenta "uma grande injustiça". Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início do mês por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Entrei aqui (pela primeira vez) com o presidente Bolsonaro, com essa pessoa aqui, que fez tudo por mim, que me abriu portas e que está passando por uma grande injustiça", disse Tarcísio, que recebeu um boneco do ex-presidente das mãos do deputado estadual de São Paulo Lucas Bove (PL). "Mas se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça e eu tenho certeza que a justiça chegará", afirmou o governador.

"A vocação do Brasil é ser grande. Ninguém vai segurar esse País. Ninguém vai segurar o Brasil e a gente não vai permitir isso", completou o governador paulista, que estava ao lado dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Minas, Romeu Zema (Novo), ambos cotados para concorrer à Presidência.

Em entrevista coletiva realizada após falar no palco, Tarcisio foi questionado sobre a estratégia eleitoral da direita para 2026 e respondeu elogiando Caiado e Zema, a quem chamou de "dois grandes gestores", e afirmou ter "certeza de que a direita tem excelentes nomes para o Brasil".

Ao discursar no palco, sem mencionar diretamente o governo Lula, Tarcísio afirmou que não é possível "aceitar e respeitar" quem não gosta do agronegócio. "Quem não respeita o agronegócio não respeita o Brasil", declarou o governador, sob aplausos da plateia.

Tarcísio anunciou ainda investimentos em Barretos, como a ampliação do aeroporto da cidade, que segundo ele terá sua capacidade mais que dobrada.

