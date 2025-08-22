Capa Jornal Amazônia
Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

O Liberal
fonte

Manifestantes exibiram faixas pedindo "Fora Lula", "impeachment Moraes" e a volta de Jair Bolsonaro (Ivan Duarte / O Liberal)

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram, na manhã desta segunda-feira (22.08), uma manifestação contra o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O 'buzinaço' foi convocado por deputados e vereadores do Partido Liberal, que se reuniram por volta das 7h na avenida Almirante Barroso com a José Malcher, em São Brás.

image (Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo o deputado federal Éder Mauro, o objetivo da manifestação foi demonstrar ao povo brasileiro e chamar a atenção para o mundo sobre o que ele classifica como uma "ditadura que se está vivendo do país". Durante o ato, os manifestantes exibiram faixas pedindo "Fora Lula", "impeachment Moraes" e a volta de Jair Bolsonaro.

image(Ivan Duarte / O Liberal)

"Não podemos aceitar a perseguição que está tendo em cima do povo de direita e principalmente do nosso grande líder, que é Jair Messias Bolsonaro", declarou Éder Mauro em entrevista ao Grupo Liberal. 

O deputado ainda ressaltou que a manifestação foi feita de forma pacífica, sem atrapalhar o trânsito e que os órgãos competentes foram comunicados. "E tenha certeza que é assim que sempre se faz", acrescentou. 

