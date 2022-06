Ciro Gomes diz que se Lula for eleito Brasil amanhecerá ‘em guerra’

Pré-candidato à Presidência da República pelo PDT e terceiro lugar nas pesquisas, Ciro Gomes declarou que se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva for eleito, o Brasil irá "amanhecer em guerra" no dia seguinte ao pleito. “Você acha que se o Lula for eleito o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? [Vai amanhecer...] em guerra. Você acha que o Lula tem condições de oferecer uma agenda de enfrentamento à corrupção? Ele não tem condição nem de falar no assunto”, declarou. As informações são do Portal UOL.

As declarações foram dadas nesta segunda-feira (6), em entrevista ao podcast Flow. Na ocasião, o pré-candidato do PDT disse ser "humilhado" por declarações que afirmam que ele não tem chances de vencer as eleições. Ainda assim, reafirmou que se mantém na disputa.

"Fui candidato já três vezes. Se eu não tivesse muito amor ao Brasil, colocava minha viola no saco e ia cuidar da minha vida. Mas estou aqui agarrado, feliz da vida. Todo mundo me humilha — 'ah, não tem chance'. Deixa o povo votar", afirmou.

Segundo ele, a estratégia é conquistar o eleitorado que prefere não votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. "Imagina meu sentimento pessoal? 64 anos de idade, 40 dedicado a isso. Não tenho nada, empresa, coisa nenhuma, só dedicado a isso. Acordo de madrugada, durmo tarde, faço pelos cotovelos, ouço as agressões mais insultuosas, tipo lá o Duvivier, o cara vai lá no programa com maior leviandade...", disse, mencionando um debate com o ator Gregório Duvivier que rendeu um atrito entre ambos.