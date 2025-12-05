Capa Jornal Amazônia
CCJ da Alerj avalia decisão que determinou prisão de Rodrigo Bacellar nesta sexta-feira

Estadão Conteúdo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio avalia, na tarde desta sexta-feira, 5, a decisão que determinou a prisão de Rodrigo Bacellar (União Brasil), presidente da Casa. A convocação da sessão extraordinária, marcada para as 15h, foi assinada por Guilherme Delaroli (PL), presidente em exercício, e publicada em edição extra do Diário Oficial do Legislativo na quinta, 4.

Bacellar foi preso nesta quarta-feira, 3, suspeito de vazar informações da Operação Zargun, que ocorreu em setembro e prendeu o então parlamentar TH Joias. O Estadão tenta contato com a defesa de Bacellar.

No dia da prisão, a PF encontrou R$ 90 mil em dinheiro vivo no carro do deputado. A investigação aponta que o presidente da Alerj tinha como objetivo a manutenção de vínculos com o Comando Vermelho em busca dos "milhões de votos" das regiões dominadas pela facção.

A PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão, além de um mandado de intimação para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

TH Joias foi preso em 3 de setembro por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Zargun. Ele é acusado de negociar armas, fuzis e equipamentos antidrones para o Comando Vermelho e de usar o mandato para favorecer a facção.

Para o ministro do STF Alexandre de Moraes, Bacellar tinha conhecimento prévio da Operação Zargun e teria orientado TH Joias a retirar do imóvel possíveis provas que seriam apreendidas.

A PF destaca ainda o envio, por TH Joias, de fotos das câmeras internas de segurança mostrando os agentes da PF dentro da residência no momento da operação. As imagens foram encaminhadas diretamente a Bacellar às 6h03 da manhã. Para Moraes, o registro comprova que o presidente da Alerj não só tinha ciência antecipada da ação, como acompanhava a operação em tempo real, em contato direto com o alvo.

Moraes enquadrou o caso como crime permanente ligado à organização criminosa, o que permite a prisão de parlamentar mesmo sob imunidade. O ministro acolheu integralmente os argumentos da PF e da PGR de que medidas alternativas seriam insuficientes, e de que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e impedir a continuidade dos crimes.

política

Dirceu diz em evento do PT que País viverá 'momento revolucionário' ao citar isenção do IR

O diretório nacional do PT se reuniu em Brasília nesta sexta

05.12.25 21h17

eleições 2026

Membros da família Bolsonaro manifestam apoio a candidatura de Flávio após semana de discórdias

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado nos Estados Unidos, afirmou ter recebido "com profunda admiração, alegria e imenso orgulho" a notícia

05.12.25 20h27

Política

Reunião da CCJ da Alerj para avaliar prisão de Bacellar é adiada

Agora, ela será na próxima segunda-feira

05.12.25 20h10

Brasil

TSE encerra teste público de segurança das urnas eletrônicas

Especialistas em tecnologia testaram segurança nos equipamentos

05.12.25 19h45

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

condenação

Justiça condena ex-gerente da Caixa e 3 engenheiros por desvio de mais de R$ 1,5 milhão no Pará

Condenados participaram um esquema de fraudes na concessão de financiamentos habitacionais

28.11.25 13h51

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

