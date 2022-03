Casamento de Michel Temer e Marcela chega ao fim, dizem amigos

A ex-primeira-dama Marcela Temer e Michel temer se separaram, segundo amigos do ex-presidente. As informações são da do Correio Braziliense.

Segundo os relatos, Temer ficou desolado, quando Marcela saiu da casa em que moravam em São Paulo com o filho, Michelzinho. A ex-primeira-dama, segundo essa versão, deixou uma carta explicando seus motivos.