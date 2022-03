Temer diz que está ‘tudo bem’ no casamento com Marcela

A notícia de que o ex-presidente Michel Temer e a mulher, Marcela, haviam se separado, causou “indignação” nele, segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Incialmente, segundo a jornalista, ele reagiu com indignação, mas, depois, com mais calma, depois de dizer que a informação era falsa, disse à jornalista, em tom de brincadeira, que "até liguei para a minha casa" para conversar com a mulher e saber se estava “tudo bem", diz ele.

O ex-presidente afirma que ele e a mulher receberam muitos telefonemas após "boato" sobre a separação.