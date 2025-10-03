Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência contra o MTST: ‘risco à minha integridade’

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para expor o boletim de ocorrência que registrou contra o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Segundo o parlamentar, membros do movimento colocaram em risco sua integridade física.

Em publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), o segundo filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) escreveu.

"Acabo de registrar boletim de ocorrência sobre os fatos ocorridos em frente à minha residência, envolvendo integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e seus alinhados, que expõem possibilidades de derivações criminosas e risco à minha integridade física. Agradeço à Polícia Civil pela atenção e prontidão no atendimento".

A postagem também foi compartilhada no Instagram, onde apoiadores comentaram pedindo a mudança do vereador para o Sul do país. "Vem para Santa Catarina", escreveu uma internauta.

O apelo feito por apoiadores dialoga com os dados da pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada em setembro deste ano. O levantamento apontou que Carlos Bolsonaro lidera as intenções de voto para o Senado por Santa Catarina, com 45%. Em segundo lugar aparece a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), com 33%.

A pesquisa encomendada pela Record mostra Esperidião Amin (PP) com 21%, seguido por Décio Lima (PT), com 19%, e Adriano Silva (Novo), com 17%. Carlos Chiodini (MDB) e Paulo Alceu (sem partido) têm 7% cada. Votos brancos e nulos somam 7%, e 4% não souberam ou não opinaram.

O levantamento ouviu 1.200 pessoas por telefone, nos dias 2 e 3 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com 95% de confiança.