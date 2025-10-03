Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência contra o MTST: ‘risco à minha integridade’

Em publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), o segundo filho de Jair Bolsonaro (PL) explicou o registro

Estadão Conteúdo

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 3, para expor o boletim de ocorrência que registrou contra o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Segundo o parlamentar, membros do movimento colocaram em risco sua integridade física.

Em publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), o segundo filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) escreveu.

"Acabo de registrar boletim de ocorrência sobre os fatos ocorridos em frente à minha residência, envolvendo integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e seus alinhados, que expõem possibilidades de derivações criminosas e risco à minha integridade física. Agradeço à Polícia Civil pela atenção e prontidão no atendimento".

A postagem também foi compartilhada no Instagram, onde apoiadores comentaram pedindo a mudança do vereador para o Sul do país. "Vem para Santa Catarina", escreveu uma internauta.

O apelo feito por apoiadores dialoga com os dados da pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada em setembro deste ano. O levantamento apontou que Carlos Bolsonaro lidera as intenções de voto para o Senado por Santa Catarina, com 45%. Em segundo lugar aparece a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC), com 33%.

A pesquisa encomendada pela Record mostra Esperidião Amin (PP) com 21%, seguido por Décio Lima (PT), com 19%, e Adriano Silva (Novo), com 17%. Carlos Chiodini (MDB) e Paulo Alceu (sem partido) têm 7% cada. Votos brancos e nulos somam 7%, e 4% não souberam ou não opinaram.

O levantamento ouviu 1.200 pessoas por telefone, nos dias 2 e 3 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com 95% de confiança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARLOS BOLSONARO/BO/MST
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Ilha do Combu e Parque do Utinga ganham cobertura ampliada de internet e telefonia

Conexão de qualidade beneficia moradores da Ilha e também turistas e visitantes do Parque do Utinga

03.10.25 18h44

LEGISLAÇÂO

Deputada defende ampliação da Lei Maria da Penha para homens: 'Eles também podem ser vítimas'

Júlia Zanatta deseja incluir um trecho para pessoas do sexo masculino na legislação de nº 11.340

03.10.25 18h25

projeto

Peritos conseguem emenda na PEC para tentar incluir Polícia Científica na Constituição

O primeiro passo foi dado nesta semana, com a apresentação de uma emenda à PEC

03.10.25 18h18

dor de cabeça

Carlos Bolsonaro registra boletim de ocorrência contra o MTST: ‘risco à minha integridade’

Em publicação feita na plataforma X (antigo Twitter), o segundo filho de Jair Bolsonaro (PL) explicou o registro

03.10.25 18h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda