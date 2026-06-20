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Política

Cappelli lança pré-candidatura ao governo do DF e defende chapa além da esquerda

Estadão Conteúdo

O ex-presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi) Ricardo Cappelli lançou a pré-candidatura dele ao governo do Distrito Federal (GDF) neste sábado, 20. Antes do início da cerimônia, realizada no centro da capital federal, ele afirmou que a chapa para enfrentar a governadora, Celina Leão (PP), não pode se concentrar apenas na esquerda.

"Estamos conversando com todos os partidos. Conversamos com o PT, conversamos com o PDT, conversamos com o PSOL, conversamos com o PSDB, conversamos com o Solidariedade. A gente está construindo, trabalhando para construir uma frente ampla. Na nossa visão, não basta só a esquerda. Não basta ter uma chapa de esquerda", afirmou Cappelli.

No primeiro discurso, indicou que vai tratar a relação dos grupos políticos de Celina do governador Ibaneis Rocha (MDB) com o escândalo do Banco Master como um dos temas primordiais da campanha ao GDF.

O ex-presidente da Abdi também disse que vai focar na saúde e promete lançar um programa para zerar filas de cirurgias.

Sobre a composição da chapa, Cappelli voltou a dizer que o convite para que o ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Leandro Grass, seja vice da sua chapa ainda está aberto. Grass é o pré-candidato do PT ao GDF. "Nós fizemos convite, e, para nós, seria uma alegria tê-lo como vice", afirmou Cappelli em conversa com jornalistas.

Ao mesmo tempo em que Cappelli fez o convite para Grass, alas do PT defenderam que Cappelli seja o vice do ex-presidente do Iphan, também no argumento de que uma frente ampla é necessária para combater Celina. A candidatura do ex-presidente da Abdi foi fortalecida após ele receber o aval do presidente do PSB, João Campos.

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ELEIÇÕES 2026/DF/RICARDO CAPPELLI/PRÉ-CANDIDATURA/LANÇAMENTO
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