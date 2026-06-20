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Política

Governo Lula reduz a 38% avaliação negativa e mantém percepção positiva de 32%, diz Datafolha

Estadão Conteúdo

O governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conseguiu reduzir para 38% a sua avaliação negativa (ruim ou péssima) - um ponto porcentual a menos do que no último levantamento -, mas manteve os patamares de aprovação (ótimo e bom) em 32%, mostra pesquisa Datafolha publicada neste sábado, 20.

Outros 29% avaliam como regular a gestão petista e um 1% não soube responder à pesquisa.

O resultado demonstra estabilidade do governo federal, que preservou os mesmos patamares da última pesquisa divulgada no dia 13 de maio deste ano.

O instituto ouviu, presencialmente, 2.004 eleitores, nos dias 17 e 18 de junho. A confiança no levantamento, realizado em pontos de fluxo populacional, é de 95%, e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09956/2026.

Aprovação x reprovação

O Datafolha também questionou os entrevistados se aprovam ou desaprovam o terceiro mandato do presidente Lula. Os resultados mostram equilíbrio: 48% dizem aprovar o atual governo, enquanto 49% reprovam.

No último levantamento realizado em maio, a reprovação era um ponto porcentual inferior (48%). Já a aprovação manteve o mesmo desempenho.

Intervalo marcado por discussões relevantes

O intervalo de um mês entre as duas pesquisas foi marcado por discussões relevantes envolvendo o governo federal. No final de maio, a Câmara dos Deputados aprovou o Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1 - pauta encampada pelo governo Lula, que chegou a enviar um projeto de lei em regime de urgência para tratar do tema.

No ínterim entre as duas pesquisas, o governo ainda entregou outras políticas públicas de apelo popular, como o crédito para trabalhadores de aplicativo e o programa Brasil Contra o Crime Organizado, que investiu R$ 11 bilhões no combate às facções criminosas.

Em âmbito internacional, o governo se viu às avessas na relação com os Estados Unidos, que impôs novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros e classificou o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas, contrariando a posição do Itamaraty e atendendo os interesses do principal adversário de Lula nas eleições deste ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Comparação com mandatos anteriores

O instituto questionou os entrevistados se o terceiro mandato de Lula é melhor, pior ou igual às suas duas gestões anteriores, entre 2003 e 2010. Somente 5% veem o atual governo como muito melhor que os anteriores, enquanto 27% consideram melhor.

Para 25% dos entrevistados, o governo Lula 3 é pior, e muito pior para outros 19%. O porcentual de 21% avalia como igual o desempenho das três gestões e 3% não soube avaliar.

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GOVERNO LULA/AVALIAÇÃO/PESQUISA/DATAFOLHA
Política
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