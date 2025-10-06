Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Candidatos ligados a Lula e Bolsonaro têm disputa apertada pelo Senado por SP, mostra pesquisa

Estadão Conteúdo

Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 6, mostra que aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm uma disputa apertada nas eleições de 2026 para o Senado pelo Estado de São Paulo.

A sondagem simulou quatro cenários eleitorais. O ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) ficou em primeiro em três deles, seguido por candidato alinhado a Bolsonaro.

O Senado Federal vai renovar dois terços das 81 cadeiras nas eleições do ano que vem. Em São Paulo, serão duas cadeiras.

Como mostrou o Estadão, Haddad tem demonstrado pouca vontade de concorrer, mas Lula o vê como candidato para evitar que o bolsonarismo leve as duas vagas por São Paulo.

Já o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP) é visto como o principal nome da oposição. Eduardo Bolsonaro (PL) também é cotado, mas está nos Estados Unidos e menciona a possibilidade de se lançar candidato à Presidência.

Na pesquisa, os entrevistados puderam sinalizar até dois votos, como será em 2026. Os resultados mostrados para cada nome somam as menções ao candidato como primeira ou segunda opção.

Em um primeiro cenário, Haddad tem 19% e Guilherme Derrite 16%. Em seguida, vêm o deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 12%; a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), também com 12%; a senadora Mara Gabrilli (PSD), com 7%; e Paulo Serra (PSDB), com 7%. 13% dos entrevistados disseram que votariam nulo ou branco e 14% não sabem ou não responderam.

No segundo cenário, Haddad tem 18% e Derrite 16%, mesmo número da ex-prefeita Marta Suplicy (PT). Salles tem 12%, Paulo Serra 8% e Mara Gabrilli 6%. 12% votariam nulo ou branco e 12% não sabem ou não responderam.

Em uma terceira simulação, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 18%. Haddad fica em segundo, com 17%, e Derrite em terceiro, com 16%. Salles vem com 12%, Paulo Serra 7% e Mara Gabrilli 6%. 12% votariam nulo ou branco e 12% não sabem ou não responderam.

No quarto cenário, Haddad tem 17%; Eduardo Bolsonaro, 13%; Marina e Derrite, 12%; e Salles, 10%. Paulo Serra e Mara Gabrilli aparecem com 6% e Giordano (MDB) com 1%. 11% votariam nulo ou branco e 12% não sabem ou não responderam.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

ELEIÇÕES 2026

SENADO

REAL TIME BIG DATA
Política
.
