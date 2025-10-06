Ex-assessor de Moraes diz que audiência na Justiça italiana foi 'fantástica'

O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Eduardo Tagliaferro, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para comentar a audiência na Justiça italiana, classificando a experiência como "fantástica". Ele é alvo de um pedido de extradição formulado por Moraes e despachado para a Itália pelo Ministério da Justiça brasileiro.

"Quero, primeiramente, agradecer a todos pelo apoio, pelas palavras de carinho, pelas mensagens, e-mails e orações. Quero avisar que estou indo embora e que a audiência foi fantástica. O juiz me recebeu muito bem, foi ótimo. Agora, seguimos na luta, por todos que estão na Polônia, nos Estados Unidos Vamos continuar lutando pela nossa liberdade", disse Tagliaferro nas redes sociais.

Na semana passada, Tagliaferro foi detido pela polícia local, mas liberado no início da tarde do mesmo dia. "Eu já esperava por isso, mas tudo foi conduzido com calma e tranquilidade. Na verdade, foi o rito correto, feito na Itália e não o rito 'mágico' do Alexandre de Moraes", afirmou o ex-assessor em entrevista ao programa Figueiredo Show.

Ele também aproveitou o momento para destacar que nem mesmo os policiais sabiam ao certo o que estava acontecendo na ocasião. "Os oficiais chegaram a me pesquisar na internet para entender o que estava acontecendo, porque aqui na Itália ninguém sabe de nada. Então, me verificaram online. Em certo momento, chegaram até a me enaltecer dentro da unidade policial", relatou.

O ex-assessor é alvo de um pedido de extradição do governo brasileiro, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, devido ao vazamento de conversas entre seus assessores.

Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação sobre organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.