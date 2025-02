Câmara Municipal de Belém convoca mais 2 suplentes para o lugar de vereadores licenciados; confira

A Câmara Municipal de Belém convocou mais dois políticos eleitos suplentes nas eleições 2024 e que ocuparão uma vaga no legislativo municipal, no lugar de vereadores licenciados para assumirem funções na Prefeitura. Eduarda de Nazaré Graim Palheta, que nas urnas usava o nome de Eduarda Bonanza, ficará no lugar de Nayara (Nay) Barbalho (PP). Com 5.981 votos, Eduardo é a primeira suplente do PP, enquanto Nay foi eleita com 6.157 votos, mas nomeada na Secretaria de Inclusão e Acessibilidade pelo prefeito Igor Normando.

Já a vereadora mais votada para a Câmara Municipal de Belém, com 21.561 votos, Silvane Ferraz (MDB), será substituída por Adalberto Junior, primeiro suplente do MDB, que teve 7.425 votos. Silvane foi escolhida por Normando para comandar a Secretaria Municipal da Mulher de Belém.

Os editais de convocação para a posse – no prazo de 10 dias - dos novos vereadores, foram publicados nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, e estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Belém.

No início de janeiro, a Câmara já havia convocado o suplente para o lugar do vereador Gleisson Oliveira da Silva (PSB), que teve 9.067 votos nas eleições 2024 e foi nomeado como titular da Secretária de Esporte e Lazer. Inicialmente, ele deveria ser substituído por André Luiz Barbosa da Cunha, primeiro suplente do partido, que conquistou 7.477 votos.

Porém, André Cunha também foi nomeado secretário na gestão municipal – ele assumiu a pasta de Economia. Com isso, o segundo suplente do partido, Michell Durans (4.984 votos) conquistou uma cadeira no Poder Legislativo Municipal.