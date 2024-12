Silvane Ferraz assume Secretaria da Mulher em Belém com foco em ações para fortalecer direitos

A Secretaria Municipal da Mulher será administrada por Silvane Ferraz, a vereadora que conquistou o título de mais votada para a Câmara Municipal de Belém, com 21.561 votos nas eleições de 2024. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (27) por meio das redes sociais oficiais do prefeito eleito de Belém, Igor Normando.

Entre as propostas apresentadas durante a campanha, a futura secretária afirmou que na nova função planeja “o crescimento e fortalecimento pessoal e profissional das mulheres, deixando-as seguras e amparadas dos seus direitos e deveres perante si mesmas e perante a sociedade”. Seguindo a mesma linha da campanha, ela busca manter um diálogo aberto com a comunidade para atender suas necessidades. “Vou ter a oportunidade de colocar em prática através da secretaria, pensando ainda mais em projetos voltados aos direitos das mulheres e suas famílias. Minha vida e rotina dentro das comunidades vai continuar, até porque sem eles eu não teria chegado aqui. Eu vou continuar fazendo isso, ouvindo os problemas e indo atrás de solução”, acrescenta.

Assistência às mulheres com deficiência, combate à violência contra a mulher e projetos de saúde para prevenção de doenças e cuidados pré-natal são algumas ações que a vereadora diplomada pontuou que trabalhará em conjunto com outras secretarias do estado. “Eu quero que a secretaria municipal da mulher seja uma secretaria atuante e integrada, trabalhando de forma coordenada com outras secretarias municipais, como saúde, educação, assistência social e segurança pública, para garantir um atendimento completo e eficaz às mulheres de Belém”, explica.

Um programa de empoderamento feminino que promova a independência financeira das mulheres é uma das ações que será trabalhada durante a gestão da futura secretária, Silvane Ferraz. Ela explica que essa realidade será possível por meio de capacitação profissional e oficinas de empreendedorismo, bem como a utilização de microcréditos locais. “O objetivo é criar uma rede de apoio robusta, que não apenas enfrente questões relacionadas à violência de gênero, mas também promova a autonomia das mulheres, oferecendo oportunidade de capacitação, empreendedorismo e inclusão no mercado de trabalho”, afirma.

Segundo Silvane Ferraz, o prefeito eleito de Belém, Igor Normando, espera uma atuação eficiente e integrada entre as secretarias com “foco no empoderamento, na segurança familiar e na melhoria da qualidade de vida das mulheres de Belém, garantindo que elas tenham acesso aos seus direitos e uma participação maior em todos os setores da sociedade”.

“Eu vou com muito respeito e transparência continuar honrando a confiança de todos aqueles que depositaram em mim, porque o meu trabalho vai ser por uma Belém melhor e mais justa. E isso eu vou provar através de muito trabalho”, acrescenta.