Após anúncios de Normando, Michel Durans assume vaga do PSB na Câmara Municipal de Belém

Com os dois vereadores mais votados do PSB (Partido Socialista Brasileiro) - André Cunha e Gleisson Oliveira - compondo secretarias do prefeito eleito de 2024, Igor Normando (MDB), o terceiro vereador mais votado do partido, Michel Durans, assumirá o cargo na Câmara Municipal de Belém. Cunha será secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio na nova gestão municipal. Oliveira comandará a secretaria de Esporte e Lazer da capital.

Advogado criminalista, Michel Durans, em conversa exclusiva com o jornalista Wesley Costa do Grupo Liberal, declarou: “A minha expectativa é ser o vereador que se preocupa com as pessoas que mais precisam da gestão municipal. E, mais do que isso, vou legislar em favor dos invisíveis, daqueles que são esquecidos e só lembrados a cada quatro anos, durante o período eleitoral.”

A diplomação dos vereadores eleitos está marcada para o dia 17 de dezembro, mas mudanças na composição da Câmara ainda podem ocorrer até a data.