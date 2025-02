Em sessão nesta segunda, Câmara Municipal de Belém abre os trabalhos legislativos de 2025

Os vereadores eleitos no ano passado na capital paraense deram início, nesta segunda-feira (17), aos trabalhos legislativos de 2025, durante sessão de abertura realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), já que a sede da Câmara Municipal de Belém (CMB) segue em reforma. Estiveram presentes parlamentares; o prefeito de Belém, Igor Normando (MDB); o vice-prefeito, Cássio Andrade (PSB); e representantes do Judiciário.

Embora os Poderes sejam distintos, o prefeito da capital paraense destacou que é preciso existir harmonia entre eles. “Eu fui vereador de Belém por dois mandatos e sei a importância que tem o Executivo estar em sintonia com o Legislativo, até porque o Legislativo traz da população as demandas importantes para a sociedade e nós temos que ter a sensibilidade de ouvir o Legislativo, dialogar e ser parceiro nos grandes projetos”, enfatizou.

COP 30

Para Normando, o ano de 2025 é desafiador, já que, em novembro, Belém receberá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) e a cidade deverá estar preparada para receber mais de 60 mil pessoas de 193 países. A prioridade da Prefeitura, segundo o prefeito, é entregar as obras que foram iniciadas na gestão anterior, avançando nos cronogramas. Além disso, continuar trabalhando na estratégia de zeladoria da cidade, incluindo também a mobilidade urbana e a saúde, por exemplo.

“É um desafio que estamos superando com muito trabalho e o apoio dos governos do Estado e federal. É grande o desafio de resgatar Belém dos graves problemas existentes, após décadas de omissão e incapacidade dos governantes municipais. Sabemos que algumas problemáticas não serão resolvidas em curto prazo, mas iniciaremos a transformação da cidade para uma nova realidade”, garantiu, destacando ainda que o Plano de Governo da gestão atual é constituído em 10 eixos temáticos, alinhado a demandas sociais de toda Belém.

Legislativo

O presidente da CMB, John Wayne MDB), durante seu pronunciamento, ressaltou que a capital paraense passa por um momento de transformação. Com a abertura dos trabalhos legislativos, de acordo com ele, os cidadãos terão avanços e qualidade de vida. “Teremos uma COP 30 no final do ano e muitos investimentos estão sendo feitos e, com certeza, nossa Belém será elogiada por todos”, avaliou.

Ao prefeito Igor Normando, John Wayne desejou “pleno sucesso” na gestão. “O senhor já demonstrou sua competência como secretário, vereador e deputado e, agora, à frente da Prefeitura, com certeza irá desenvolver um belo trabalho. Saiba que pode contar com esta Casa para aprovar projetos que visem à melhoria na vida da nossa população, tendo em vista que temos muito trabalho pela frente e que, no final, possamos executar com êxito todo o nosso objetivo, que é trazer mais benefícios para Belém”.

Líder do governo na Câmara, Fábio Souza (MDB) mencionou que uma cidade como a capital paraense não podia continuar como estava. O parlamentar disse que o maior legado que a COP 30 vai trazer não será para os visitantes, e sim para quem mora em Belém e que vivenciará as obras estruturantes na cidade.

Oposição

Já o vereador de Belém Mayky Vilaça (PL), líder da oposição na CMB, aproveitou a abertura do Legislativo para agradecer a políticos do partido que ele considera “ícones da direita”: o ex-presidente Jair Bolsonaro e os deputados federais Nikolas Ferreira (MG) e Éder Mauro (PA).

“Quero agradecer ao meu eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro, que me ajudou a chegar até aqui. Agradecer ao ícone da direita no Brasil, um fenômeno, meu amigo e parceiro, o deputado federal Nikolas Ferreira. Quero, logicamente, agradecer ao ícone da direita no Estado do Pará, meu padrinho e amigo, deputado federal delegado Éder Mauro. E quero aqui me colocar à disposição, sendo líder da oposição nesta Casa”, destacou.

A escolha do líder da oposição foi alvo de divergências durante a abertura dos trabalhos legislativos. Nos bastidores, a vereadora Marinor Brito (Psol) declarou que não será representada pelo Partido Liberal (PL). A formalização da liderança de Vilaça é questionada por Marinor. Segundo ela, não houve a formação de bloco como prevê o regimento e, não sendo cumprido esse requisito, o critério de escolha é a idade.