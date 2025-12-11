Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara já gastou R$ 654,6 mil com gabinete de Zambelli; custo pode chegar a R$ 1 milhão em 2026

Desde a fuga para a Itália e posterior prisão no país europeu no final de julho, a atividade parlamentar de Zambelli é praticamente nula.

Estadão Conteúdo

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que, mesmo presa na Itália, teve o mandato salvo pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 11, já custou R$ 654,6 mil de dinheiro público desde que fugiu do Brasil, em junho. Enquanto mantiver o mandato, o gabinete da parlamentar deverá custar cerca de R$ 130 mil por mês.

Parlamentares do PL trabalham para que Zambelli perca o mandato por faltas. Para isso, ela precisa um terço de ausências não justificadas, e técnicos da Câmara estimam que ela apenas poderia perder o mandato sob essa condição no final de fevereiro de 2026, o que poderia fazer o gasto passar de R$ 1 milhão.

No caso de decreto de perda de mandato, a deputada não precisaria cumprir o pagamento de oito anos de inelegibilidade em razão de cassação. Foi o que ocorreu com o ex-deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), por exemplo, que ficou um ano preso, sem ter a cassação julgada no plenário da Câmara.

Desde a fuga para a Itália e posterior prisão no país europeu no final de julho, a atividade parlamentar de Zambelli é praticamente nula. Neste período, ela apenas registrou uma assinatura em apoio à uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê a possibilidade de o trabalhador escolher a jornada de trabalho dentro do previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou um regime flexível baseado em horas trabalhadas.

Ao Estadão, a assessoria da deputada diz que o gabinete segue em pleno funcionamento. O "fato de a parlamentar não estar presente não quer dizer que os assessores não tenham função. A única coisa é que ela não está votando. Mas as questões administrativas, como acompanhamento de emendas que foram indicadas enquanto estava no mandato e dos projetos, além de assessoria de imprensa, redes sociais, são desempenhadas pela equipe do gabinete", afirmou.

Em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Zambelli a dez anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão feita pelo hacker Walter Delgatti Neto ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Por determinação do STF, a Câmara deixou de pagar o salário de R$ 46,4 mil e o bloqueou o uso da cota parlamentar de Zambelli, mas os suplentes dela puderam ter acesso a esse recurso durante esse período.

A deputada tirou licença parlamentar de 127 dias após a fuga, que acabou apenas no começo de outubro. Substituíram o mandato dela neste período Coronel Tadeu (PL-SP) e Missionário José Olímpio (PL-SP).

Exercendo a função de suplentes de Zambelli, Tadeu gastou R$ 43,1 mil da cota parlamentar, e Olímpio R$ 160 mil, além do recebimento de salários proporcionais ao tempo de mandato. Esse valor é extra ao gasto já citado.

No último mês como deputado, Olímpio gastou R$ 114 mil da cota. A maior parte (R$ 92,9 mil) desse valor foi usado para divulgar seu mandato, que estava para acabar. Esse dinheiro foi principalmente para gráficas, que imprimiram 55 mil informativos sobre a atividade parlamentar a R$ 57 mil e mil cartões de visitas ao custo de R$ 17 mil.

Além de poder usar a cota parlamentar, Olímpio recebeu a permissão da Câmara para fazer ajustes no gabinete de Carla Zambelli, em setembro.

Com essa permissão, o gasto do gabinete de Zambelli aumentou, chegando ao recorde mensal de gasto com verba de gabinete de R$ 132,9 mil.

O gabinete da deputada diz que as contratações feitas ao gabinete por Olímpio seguem operantes em suas funções e que, antes disso, o quadro de funcionários estava defasado.

"Inicialmente, quando a deputada se licenciou, ela tinha mais de 20 assessores, o que foi reduzido. E o deputado, para exercer o mandato dele, ficou com o quadro de funcionários defasado. Hoje, essas pessoas estão exercendo atividade dentro do gabinete. Temos assessores de orçamento, assessor legislativo, assessor administrativo, assessor de representação política", afirmou.

Parlamentares podem gastar até R$ 133.170,54 mensalmente para manter até 25 funcionários no gabinete. Atualmente, há 12 funcionários ativos na unidade da deputada presa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARLA ZAMBELLI/CASSAÇÃO/CÂMARA/REPROVAÇÃO/CUSTOS/GABINETE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exame médico na sede da Polícia Federal

13.12.25 20h22

Motta aguarda assessoria jurídica da Câmara para definir posse de suplente de Zambelli

13.12.25 18h27

ATO

Caetano, Gil e outros artistas fazem novo ato musical no Rio contra ações do Congresso

O ato será realizado neste domingo (14) em Copacabana

13.12.25 17h02

PROSPERIDADE

Fair Play financeiro deve redefinir dívidas e investimentos no futebol brasileiro, diz Gluck Paul

Em entrevista, o presidente da Federação Paraense de Futebol, falou sobre os avanços nas categorias de base, a reestruturação da arbitragem e do futebol feminino, e o desafio de consolidar um modelo sustentável para os clubes

13.12.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MINISTRO DO TURISMO

Em live, Celso Sabino diz que expulsão foi injusta e mantém candidatura ao Senado

Ministro do Turismo afirmou ter "ficha limpa" e criticou intervenção no diretório do União Brasil no Pará; ele reiterou apoio ao projeto de Lula para 2026

08.12.25 17h16

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda