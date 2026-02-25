Câmara de Belém: trabalhos legislativos de 2026 iniciam nesta quarta (25)

A Câmara Municipal de Belém (CMB) realizou, às 9h desta quarta-feira (25), a Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos de 2026. A cerimônia ocorreu no plenário da sede do Poder Legislativo, na travessa Curuzu, bairro do Marco, e marcou o início oficial das atividades parlamentares neste ano.

Durante a sessão, foi lida a mensagem oficial do prefeito Igor Normando, com as diretrizes políticas e administrativas para o semestre. Em discurso, o chefe do Executivo rebateu críticas relacionadas a projetos aprovados em sua gestão e afirmou que não recuará diante da oposição.

“Jamais nos curvaremos. Vamos enfrentá-los todos os dias”, declarou. O prefeito disse ainda que, em votações anteriores, integrantes do governo foram rotulados como “inimigos do povo” por se posicionarem contra propostas que consideravam inconsistentes. Segundo ele, a resistência não era contra a implantação de ônibus com ar-condicionado, mas porque o projeto apresentado era “incompleto e com pouca viabilidade”, além de sobrepor legislações já existentes.

Normando afirmou que a gestão atuou com responsabilidade ao cobrar adequações técnicas e legais. Em seguida, destacou ações implementadas na área de mobilidade urbana. Disse ter orgulho de liderar a administração que colocou em circulação ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade, ampliando o conforto e a inclusão no transporte público da capital.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador John Wayne, que ressaltou a importância do diálogo entre os poderes. “É um dia de grande importância. O sentimento é de renovação e compromisso com a população”, afirmou. O parlamentar também mencionou o desafio de manter e ampliar os legados estruturais e institucionais deixados para a cidade após a realização da COP 30.

Protesto de servidores

A retomada dos trabalhos legislativos foi acompanhada por manifestação de servidores públicos municipais, que realizaram protesto em frente à sede da Câmara. A categoria está em greve e reivindica a revogação de leis aprovadas no fim do ano passado.

Segundo os manifestantes, as medidas retiram direitos e afetam diretamente as condições de trabalho. O ato ocorreu simultaneamente à abertura do ano legislativo e teve como objetivo pressionar os vereadores a se posicionarem sobre as demandas apresentadas.

A mobilização adicionou um componente de tensão política ao início das atividades parlamentares de 2026, em um cenário marcado por debates sobre políticas públicas, direitos trabalhistas e planejamento administrativo para a capital paraense.