Câmara dá continuidade à cassação de vereador gaúcho que deu declarações racistas e xenofóbicas

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul (RS) decidiu dar continuidade ao processo de cassação do vereador Sandro Fantinel (sem partido), nesta sexta-feira (17), após ele ter feito declarações xenofóbicas e racistas sobre trabalhadores baianos resgatados em condições análogas à escravidão na cidade de Bento Gonçalves (RS). O vereador está sendo indiciado por crime de racismo e o inquérito foi enviado ao Ministério Público na última segunda-feira (13).

As próximas etapas do processo têm prazo de conclusão em 90 dias. A fase de instrução, em que a Comissão da Câmara analisará o caso e as declarações de Fantinel, já está em andamento desde o dia 2 de março. Em seguida, o vereador terá direito à defesa, com prazo de 5 dias para se apresentar. Após o parecer final da comissão, poderá ser solicitada a abertura de um julgamento que, para efetivar a cassação, deverá ter votos favoráveis de dois terços dos vereadores.

O caso se refere à situação em que mais de 200 trabalhadores foram resgatados em fevereiro em condições degradantes e análogas à escravidão na Serra do Rio Grande do Sul.