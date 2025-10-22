Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara aprova urgência de projeto que proíbe cobrança por bagagem de mão

Estadão Conteúdo

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 21, o regime de urgência para o Projeto de Lei (PL) que proíbe companhias aéreas de cobrar pelo transporte de bagagens de mão em voos nacionais e internacionais. A decisão acelera a tramitação da proposta, que poderá ser votada diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas.

O relator da matéria, deputado Neto Carletto (Avante-BA), afirmou que o texto é "de extrema importância para os consumidores". "Não aguentamos mais tantas taxas e cobranças. É um projeto extremamente justo", disse. Já o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), classificou a cobrança como "abusiva".

A proposta garante por lei o direito de passageiros levarem gratuitamente uma mala de mão e um item pessoal, como mochila, pasta ou bolsa, em voos com origem ou destino no Brasil. O texto também proíbe tarifas que excluam ou restrinjam esse direito, permitindo cobrança apenas se o passageiro exceder os limites de peso e dimensão definidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O tema voltou ao centro do debate na última semana, após a Gol passar a disponibilizar para alguns voos uma nova tarifa que restringe a bagagem de mão. A nova modalidade, chamada de "básica", só permite levar um item pessoal, como mochilas ou pastas, sem direito à mala colocada nos compartimentos superiores da cabine. O Procon-SP pediu explicações à Gol e à Latam, que também oferece modelo semelhante de passagem em alguns voos, por considerar que a medida pode ferir direitos do consumidor.

Procuradas pelo Estadão, a Latam afirmou que a modalidade está disponível somente para rotas internacionais e não é aplicada em voos domésticos, além de ser uma "opção de compra mais econômica, ideal para passageiros que viajam com pouca bagagem"; a Gol informou que se manifestará diretamente ao Procon-SP.

A discussão sobre a cobrança de bagagens não é nova. Em 2017, a Anac autorizou as companhias aéreas a cobrar pelo despacho de malas de até 23 quilos, mantendo gratuita apenas a bagagem de mão. O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) classificou a mudança na época como "um retrocesso ao direito do passageiro" e enviou carta à agência pedindo revisão da norma.

O tema passou pelo Congresso em maio de 2022, durante a votação da Medida Provisória do Voo Livre, que reformulava regras da aviação civil. O texto, aprovado pela Câmara, restabelecia o despacho gratuito de bagagens em voos nacionais e internacionais, mas o trecho foi vetado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CÂMARA

MOTTA

PL

URGÊNCIA

PROIBIÇÃO

COBRANÇA

MALA DE MÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Câmara aprova urgência de projeto que proíbe cobrança por bagagem de mão

22.10.25 8h18

Fachin diz que Judiciário deve se 'voltar para o básico' em tempos de crise

21.10.25 22h13

STF já condenou 15 réus da trama golpista

21.10.25 22h13

Oposição reage a novo inquérito sobre Filipe Martins, deputado entra com ação contra delegados

21.10.25 20h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

MARCO

TJPA garante exclusividade à marca paraense e barra uso indevido de nome por empresa do Paraná

Especialista explica como a vitória histórica protege direitos de empreendimentos regionais e marca um avanço na defesa da concorrência frente a grandes empresas nacionais

16.10.25 13h43

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

POLÊMICA

PEC da Segurança Pública gera polêmica ao propor mudanças estruturais nas polícias

Em tramitação na Câmara, proposta divide opiniões ao abrir caminho para extinção da carreira de delegado e centralização das investigações na União; deputados e entidades de classe reagem

19.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda