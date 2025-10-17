Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Caiado diz que Ciro Nogueira quer 'garupa para continuar vida política': 'Final de carreira'

Estadão Conteúdo

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (União) disse que o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, "não tem expressão política" e quer "achar uma garupa para continuar na vida política" ao tentar se colocar como vice-presidente em uma chapa de candidatura da direita nas eleições de 2026.

"Como candidato a vice vai definir o presidente? É algo que não existe na política. E o que levou a isso foi a ansiedade, o desespero de não ter base para se reeleger senador no Piauí. É uma posição de final de carreira, de querer achar uma garupa para continuar na vida política", afirmou em entrevista à revista Veja publicada nesta sexta-feira, 17.

Ele afirmou que, como a federação União Progressista ainda não foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o União não deveria "se entregar para ser comandado por Ciro, que não tem expressão política".

Na última quinta-feira, Ciro Nogueira avaliou que os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), são os nomes mais "viáveis" da direita para o pleito. O presidente do PP afirmou não ter nada contra o governador de Goiás, mas reforçou que o "candidato tem que mostrar viabilidade'. Caiado é pré-candidato à Presidência pelo União.

Na entrevista à Veja, ele se queixou das críticas recebidas de Ciro e as atribuiu à vontade do senador de ser vice em uma chapa encabeçada por Tarcísio ou Ratinho.

"Ciro tenta a todo momento ignorar a nossa pré-candidatura. Eu disse a ele que nunca vi um presidente de partido, como Gilberto Kassab (PSD) ou Marcos Pereira (Republicanos), falar mal de seus pré-candidatos. Quando você constrói uma federação, o objetivo é colocar esse agrupamento para disputar eleições. Não é construir uma federação baseada no interesse específico dele de ser vice na candidatura que ele elege como primeira opção", disse.

Ronaldo Caiado também elogiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao dizer que não conhece ninguém que manteve a "capacidade de mobilização" dele após ter deixado o poder.

O apoio de Bolsonaro a um candidato da direita para disputar o Planalto em 2026 é considerado decisivo, mas até o momento não há uma decisão do ex-presidente sobre o assunto. Para Caiado, "não tem por que forçar isso, nem por que ficar constrangendo-o a decidir".

"O que cabe a mim nesta hora é reconhecer que todo apoio que possa vir do ex-presidente é bem-vindo. Agora, não posso de maneira nenhuma ter a pretensão de querer dizer o que ele deve fazer, até porque, diferentemente do Ciro Nogueira, eu, o Zema, o Tarcísio e o Ratinho apoiamos o ex-presidente desde a sua primeira eleição, em 2018", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

UNIÃO BRASIL

PP

CIRO NOGUEIRA

CAIADO

FARPAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

'solidariedade e humanidade'

Janja anuncia que governo enviará ajuda humanitária para Faixa de Gaza

O anúncio foi feito durante o encerramento do Fórum Mundial da Alimentação

17.10.25 22h52

Bolsonaro cobra maior articulação de siglas de direita contra Lula em conversa com líder do PL

17.10.25 22h03

Moraes segue PGR e arquiva pedido de investigação contra Tarcísio em defesa da anistia

17.10.25 22h03

PGR diz que anistiar crimes contra a democracia é incompatível com a Constituição

17.10.25 21h47

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

VÍDEO: Moraes marca presença em show de Alcione e cantora dedica apresentação ao ministro

Durante a apresentação, a artista dedicou a performance musical ao ministro, que foi aplaudido de pé

12.10.25 11h23

POLÍTICA

Prefeito de Ananindeua usa jatinho de empresa contratada por R$ 58,5 milhões

Imagens mostram Dr. Daniel Santos em aeronave operada pela Norte Ambiental, que presta serviços de saneamento e coleta de lixo na cidade

14.10.25 19h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda