Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Brasil ganha 2,3 milhões de novos eleitores; saiba qual foi a única região que registrou queda

O crescimento do eleitorado foi mais intenso na Região Norte

Estadão Conteúdo
fonte

Saiba até quando pedir solicitação de voto em trânsito. (Antônio Augusto/ Ascom TSE)

O Brasil terá 158.745.463 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em relação ao pleito de 2022, o cadastro eleitoral cresceu em 2.291.452 pessoas, alta de 1,46%.

Os eleitores irão às urnas no primeiro turno, marcado para 4 de outubro, para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

O crescimento do eleitorado foi mais intenso na Região Norte, que registrou aumento proporcional de 4,37% entre 2022 e 2026. O número de eleitores passou de 12,56 milhões para 13,1 milhões, elevando a participação da região para 8,26% do total nacional.

Também chamou atenção a expansão do eleitorado residente no exterior. O contingente de brasileiros aptos a votar fora do País chegou a 918.876 pessoas, crescimento de 31,82% em comparação com 2022, quando eram 697.078 eleitores.

Entre os Estados, os maiores aumentos proporcionais foram registrados em Roraima (9,63%), Tocantins (8,07%) e Mato Grosso (6,84%). Na outra ponta, o Rio de Janeiro apresentou crescimento de apenas 0,23%, passando a reunir 12.857.000 eleitores.

Além do Norte, o Centro-Oeste também registrou expansão acima da média nacional. A região ganhou 457.678 eleitores desde 2022, alta de 3,97%, e passou a concentrar 7,56% do eleitorado brasileiro.

O Nordeste alcançou 43.529.845 eleitores, crescimento de 2,69% em relação ao último pleito geral, mantendo a segunda maior participação no eleitorado nacional, com 27,42%.

No Sul, o cadastro eleitoral aumentou 1,34%, chegando a 22.861.012 pessoas aptas a votar.

Já o Sudeste permaneceu como a região com maior número de eleitores, mas foi a única a registrar redução no período. O eleitorado caiu de 66.707.465 para 66.329.375 pessoas, retração de 0,56%, fazendo com que sua participação no total nacional diminuísse de 42,64% para 41,78%.

Apesar da queda, a região abriga ainda o maior colégio eleitoral do País. São Paulo lidera como Estado com maior número de eleitores. São 34.104.226, o equivalente a 21,48% do total nacional. Na sequência aparecem Minas Gerais (16.377.659), Rio de Janeiro (12.857.000), Bahia (11.321.005) e Paraná (8.609.026).

Juntos, os cinco Estados concentram 83.268.916 eleitores, o que representa pouco mais da metade do eleitorado brasileiro (52,45%).

Cadastro mais diverso

Segundo o TSE, as eleições de 2026 terão o cadastro eleitoral mais diverso da série histórica comparável em relação à autodeclaração de raça e cor. Como esse dado passou a integrar de forma consistente a base apenas após as eleições gerais de 2022, a comparação foi feita com as eleições municipais de 2024.

O número de pessoas sem informação de raça ou cor caiu de 140 milhões para 126 milhões de registros. Ao mesmo tempo, aumentou o total de eleitores que informaram esse dado. O contingente de pessoas pardas passou de 8,5 milhões para 16,9 milhões; o de pessoas pretas, de 1,8 milhão para 3,6 milhões; o de indígenas cresceu de 155,6 mil para 287,1 mil; o de pessoas amarelas passou de 114,3 mil para 229,5 mil; e o de pessoas brancas aumentou de 5,2 milhões para 11,7 milhões.

Mulheres seguem maioria

As mulheres continuam representando a maior parcela do eleitorado brasileiro. Em 2026, elas somam 83.877.126 eleitoras, o equivalente a 52,84% do total. Em 2022, eram 82.373.164, ou 52,65%.

O eleitorado masculino passou de 74.044.065 para 74.845.001 pessoas no mesmo período, crescimento de 1,08%.

Eleitorado envelhece

A faixa de 40 a 44 anos reúne o maior número de eleitores em 2026, com 15.994.391 pessoas. Em seguida aparecem os grupos de 45 a 49 anos, 35 a 39 anos, 30 a 34 anos e 25 a 29 anos.

Os dados também indicam envelhecimento do eleitorado. O grupo com 60 anos ou mais passou de 32,9 milhões para 37,5 milhões de pessoas entre 2022 e 2026, aumentando sua participação de 21,02% para 23,60% do total.

Na direção oposta, a faixa entre 21 e 34 anos perdeu participação no eleitorado nacional, passando de 28,01% para 25,85%.

O cadastro eleitoral reúne 3.571.159 eleitores com 18 anos ou menos, o equivalente a 2,25% do eleitorado nacional. Em relação às eleições gerais de 2022, houve redução de 606.468 registros nessa faixa etária.

O Nordeste reúne o maior contingente de eleitores de até 18 anos, com 1.315.104 jovens aptos a votar. Na sequência aparecem as regiões Sudeste (1.074.280), Norte (478.070), Sul (410.993) e Centro-Oeste (283.436).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026

TSE

eleitores

perfil

dados
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PL aprova apoio a Ciro Gomes após racha entre Flávio e Michelle e candidato no CE comemo

23.07.26 11h17

política

Zema defende voto impresso como complemento à urna eletrônica

Zema defendeu que uma amostra das urnas emita comprovante impresso

22.07.26 22h17

TSE recomenda que tribunais eleitorais firmem parcerias com especialistas em IA

22.07.26 21h53

eleições 2026

Ciro indica que PP não comporá chapa de Flávio nem será oposição ao próximo governo eleito

A neutralidade na eleição é uma posição consensuada no partido

22.07.26 21h24

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Pará tem 10 pré-candidatos ao Senado; entenda as vagas e atribuições

Eleitores paraenses votarão duas vezes em 4 de outubro para renovar duas das três cadeiras do estado

21.07.26 7h00

BEL1

Data center de IA em Belém é alvo de pedido de fiscalização ao Ministério Público do Pará

Deputada estadual Lívia Duarte questiona consumo de recursos do projeto BEL1; empresa afirma que operação terá impacto hídrico zero

14.07.26 15h19

MPPA apura possíveis impactos de data center de Belém sobre Barcarena

Inquérito investiga possíveis efeitos ambientais e sociais do empreendimento em comunidades ribeirinhas e ilhas vizinhas

16.07.26 14h57

investigação

Flávio Bolsonaro recebeu R$ 500 mil de diretor de empresa do esquema do Banco Master

O presidenciável, porém, não explicou quais teriam sido os serviços jurídicos

22.07.26 19h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda