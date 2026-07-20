Brasil ganha 2,3 milhões de novos eleitores; saiba qual foi a única região que registrou queda

O Brasil terá 158.745.463 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em relação ao pleito de 2022, o cadastro eleitoral cresceu em 2.291.452 pessoas, alta de 1,46%.

Os eleitores irão às urnas no primeiro turno, marcado para 4 de outubro, para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

O crescimento do eleitorado foi mais intenso na Região Norte, que registrou aumento proporcional de 4,37% entre 2022 e 2026. O número de eleitores passou de 12,56 milhões para 13,1 milhões, elevando a participação da região para 8,26% do total nacional.

Também chamou atenção a expansão do eleitorado residente no exterior. O contingente de brasileiros aptos a votar fora do País chegou a 918.876 pessoas, crescimento de 31,82% em comparação com 2022, quando eram 697.078 eleitores.

Entre os Estados, os maiores aumentos proporcionais foram registrados em Roraima (9,63%), Tocantins (8,07%) e Mato Grosso (6,84%). Na outra ponta, o Rio de Janeiro apresentou crescimento de apenas 0,23%, passando a reunir 12.857.000 eleitores.

Além do Norte, o Centro-Oeste também registrou expansão acima da média nacional. A região ganhou 457.678 eleitores desde 2022, alta de 3,97%, e passou a concentrar 7,56% do eleitorado brasileiro.

O Nordeste alcançou 43.529.845 eleitores, crescimento de 2,69% em relação ao último pleito geral, mantendo a segunda maior participação no eleitorado nacional, com 27,42%.

No Sul, o cadastro eleitoral aumentou 1,34%, chegando a 22.861.012 pessoas aptas a votar.

Já o Sudeste permaneceu como a região com maior número de eleitores, mas foi a única a registrar redução no período. O eleitorado caiu de 66.707.465 para 66.329.375 pessoas, retração de 0,56%, fazendo com que sua participação no total nacional diminuísse de 42,64% para 41,78%.

Apesar da queda, a região abriga ainda o maior colégio eleitoral do País. São Paulo lidera como Estado com maior número de eleitores. São 34.104.226, o equivalente a 21,48% do total nacional. Na sequência aparecem Minas Gerais (16.377.659), Rio de Janeiro (12.857.000), Bahia (11.321.005) e Paraná (8.609.026).

Juntos, os cinco Estados concentram 83.268.916 eleitores, o que representa pouco mais da metade do eleitorado brasileiro (52,45%).

Cadastro mais diverso

Segundo o TSE, as eleições de 2026 terão o cadastro eleitoral mais diverso da série histórica comparável em relação à autodeclaração de raça e cor. Como esse dado passou a integrar de forma consistente a base apenas após as eleições gerais de 2022, a comparação foi feita com as eleições municipais de 2024.

O número de pessoas sem informação de raça ou cor caiu de 140 milhões para 126 milhões de registros. Ao mesmo tempo, aumentou o total de eleitores que informaram esse dado. O contingente de pessoas pardas passou de 8,5 milhões para 16,9 milhões; o de pessoas pretas, de 1,8 milhão para 3,6 milhões; o de indígenas cresceu de 155,6 mil para 287,1 mil; o de pessoas amarelas passou de 114,3 mil para 229,5 mil; e o de pessoas brancas aumentou de 5,2 milhões para 11,7 milhões.

Mulheres seguem maioria

As mulheres continuam representando a maior parcela do eleitorado brasileiro. Em 2026, elas somam 83.877.126 eleitoras, o equivalente a 52,84% do total. Em 2022, eram 82.373.164, ou 52,65%.

O eleitorado masculino passou de 74.044.065 para 74.845.001 pessoas no mesmo período, crescimento de 1,08%.

Eleitorado envelhece

A faixa de 40 a 44 anos reúne o maior número de eleitores em 2026, com 15.994.391 pessoas. Em seguida aparecem os grupos de 45 a 49 anos, 35 a 39 anos, 30 a 34 anos e 25 a 29 anos.

Os dados também indicam envelhecimento do eleitorado. O grupo com 60 anos ou mais passou de 32,9 milhões para 37,5 milhões de pessoas entre 2022 e 2026, aumentando sua participação de 21,02% para 23,60% do total.

Na direção oposta, a faixa entre 21 e 34 anos perdeu participação no eleitorado nacional, passando de 28,01% para 25,85%.

O cadastro eleitoral reúne 3.571.159 eleitores com 18 anos ou menos, o equivalente a 2,25% do eleitorado nacional. Em relação às eleições gerais de 2022, houve redução de 606.468 registros nessa faixa etária.

O Nordeste reúne o maior contingente de eleitores de até 18 anos, com 1.315.104 jovens aptos a votar. Na sequência aparecem as regiões Sudeste (1.074.280), Norte (478.070), Sul (410.993) e Centro-Oeste (283.436).