Brasil, Colômbia e México emitem nota em 'respeito pela soberania da vontade do povo da Venezuela'

As presidências do Brasil, Colômbia e México emitiram uma nota conjunta, nesta quinta-feira (1º), manifestando solidariedade e respeito ao processo eleitoral venezuelano, que é alvo de questionamento pela comunidade internacional após os inúmeros episódios de escandâlos e constestações que cercaram a reeleição declarada de Nicolás Maduro à presidência do país.

No documento, os países declaram que acompanham o processo investigação dos votos e pedem a transparência de dados das autoridades eleitorais da Venezuela. De acordo com a nota, os líderes dos países reforçam o pedido de cautela e contenção de manifestação e eventos públicos de atores políticos "a fim de evitar uma escalada de episódios violentos".

Confira o comunicado na íntegra:

Os governos do Brasil, Colômbia e México felicitamos e expressamos nossa solidariedade com o povo venezuelano, que compareceu massivamente às urnas em 28 de julho para definir seu próprio futuro.

Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação.

As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante a verificação imparcial dos resultados.

Nesse contexto, fazemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos.

Manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as preocupações prioritárias neste momento.

Que esta seja uma oportunidade para expressar, novamente, nosso absoluto respeito pela soberania da vontade do povo da Venezuela. Reiteramos nossa disposição para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano.