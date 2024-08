Milei agradece Brasil por assumir embaixada da Argentina na Venezuela; entenda

O presidente Javier Milei publicou em suas redes sociais um agradecimento ao Brasil, pela decisão de defender os interesses diplomáticos da Argentina na Venezuela, depois que o governo de Nicolás Maduro expulsou diplomatas argentinos do país. "Agradeço enormemente a disposição do Brasil ao assumir a custódia da embaixada argentina na Venezuela. Também agradecemos a representação momentânea dos interesses da Argentina e de seus cidadãos lá", escreveu Milei.

De acordo com o Itamaraty, a bandeira brasileira foi erguida na residência oficial do embaixador da Argentina em Caracas.

O governo de Maduro decidiu expulsar o corpo de diplomático de seis outros países latinos que contestaram o resultado proclamado das eleições na Venezuela, entre eles o Peru, que também deve contar com a ajuda do Brasil para representar seus interesses mais imediatos – a proteção de prédios e de cidadãos, por exemplo. Os outros países são Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana e Uruguai.

Com a decisão de defender a diplomacia argentina, o Brasil deve resguardar a inviolabilidade das instalações e dos arquivos argentinos na Venezuela e funcionários da diplomacia brasileira poderão atuar nas instalações argentinas.

Os dois países também devem encontrar uma solução para os seis asilados venezuelanos - opositores ao governo de Maduro - que estão refugiados na Embaixada Argentina em Caracas. Com a ajuda do Brasil, eles devem ser transferidos para embaixadas de outros países, como as de membro da União Europeia.