Bonner interrompe debate durante troca de acusações entre Lula e Kelmon: ‘Agressão e ofensa pessoal’

Os ânimos se exaltaram entre os candidatos Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Padre Kelmon (PTB), no terceiro bloco do último debate entre presidenciáveis antes do primeiro turno, promovido pela TV Globo, que começou na noite desta quinta-fera (29). Após constantes interrupções da fala dos adversários, o mediador William Bonner precisou parar o debate enquanto os candidatos trocavam acusações. Lula chegou a dizer que Kelmon estava “fantasiado de padre” e o petebista chamou o candidato do PT de “abotista”.

"Eu peço desculpa ao público pela cena que, nesse momento, está se desenrolando aqui, porque infelizmente nao está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito, de uma combinação de todos os candidatos. Enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir o intervalo, senhores? Ou os senhores vão se conter e dar sequencia ao debate? Em respeito aos demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem. Eu, mais uma vez, vou lembrar que os senhores todos assinaram documentos para estarem aqui perante o público brasileiro apenas para debater, e não para esse tipo de agressão e ofensa pessoal", disse o jornalista.