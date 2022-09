Candidatos à presidência já estão no estúdio para o debate da TV Globo

O debate dos presidenciáveis na TV Globo começará logo após a novela Pantanal, por volta das 22h30 desta quinta-feira (29), e será mediado pelo jornalista William Bonner. No estúdio da emissora, no Rio de Janeiro, estarão sete dos 11 candidatos à Presidência da República: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB).

Cada debate tem suas próprias regras, o convite feito a apenas uma parte dos candidatos é algo comum e autorizado pela Justiça Eleitoral. Em geral, os veículos de comunicação escolhem as pesquisas eleitorais como critério para selecionar quem vão chamar. Uma regra bastante utilizada é convidar os candidatos com mais de 1% das intenções de voto nas pesquisas.

Ainda sobre os critérios adotados para debates de candidatos, a legislação eleitoral, no artigo 46 da lei 13.488/2017, obriga que postulantes de partidos com mais de cinco cadeiras no Congresso, ou seja, com cinco senadores ou deputados somados, sejam convocados.

Nesta quinta-feira, os candidatos Ciro Gomes (PDT), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D’Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB) foram os primeiros a chegarem ao estúdio da TV Globo. Os últimos foram Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Um total de 11 postulantes registraram candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral para disputar a Presidência da República. Nestas eleições, além de presidente, os eleitores vão escolher seus candidatos aos cargos de governador estadual, senador, deputados federais e deputados estaduais.