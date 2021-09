Bolsonaro retoma intenção de pedir impeachment de Barroso, segundo CNN

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reconsiderou apresentar ao Senado Federal pedido de impeachment contra o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

A ideia inicial surgiu em agosto, quando o presidente chegou a anunciar que apresentaria a solicitação contra o ministro. Porém, recuou diante da pressão e de especialistas, além do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), dizer que não havia elementos para um pedido de impeachment.

No dia 25 de agosto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra outro ministro, Alexandre de Moraes, este do Supremo Tribunal Federal (STF).

Porém, com a reação dura por parte do STF e do STE em relação ao discurso de Bolsonaro no 7 de Setembro, auxiliares do governo disseram à CNN Brasil que o presidente não desistiu da proposta e que avalia novamente a sua apresentação.