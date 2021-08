Bolsonaro apresenta ao Senado pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

O presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Senado o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes nesta sexta-feira (20). Segundo o jornal O Globo, o documento foi entregue ao chefe de gabinete de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que é responsável por decidir se abre ou não o processo de afastamento. Todavia, o presidente da Casa já sinalizou que o pedido deverá ficar parado em sua gaveta, por considerar o tema “não recomendável.”

O pedido foi protocolado horas depois da Polícia Federal fazer buscas nas casas do cantor Sérgio Reis e do deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), aliados do presente, atendendo a uma determinação da Procuradoria-Geral da República (PGR) , que acatou pedido de Alexandre de Moraes.

O texto do documento, que tem apenas a assinatura do presidente Bolsonaro com firma reconhecida, foi preparado ao longo da semana com o auxílio de assessores jurídicos do presidente e do advogado-geral da União, Bruno Bianco. No fim de semana, Bolsonaro havia prometido entrar com representação também contra Luís Roberto Barroso, que além de ministro do STF também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas teria sido convencido por auxiliares a se limitar a Moraes.

A declaração do presidente acirrou a crise entre os Poderes.