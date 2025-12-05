Bolsonaro reclama de dores de cabeça causadas por barulho de gerador na sede da PF, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso desde 22 de novembro na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, tem relatado dores de cabeça constantes atribuídas ao barulho de um gerador instalado próximo à sala de estado-maior onde cumpre pena. As queixas, segundo pessoas próximas ao ex-presidente, já foram comunicadas à corporação e mencionadas por ele durante conversas com visitantes, além das equipes jurídica e médica. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Bolsonaro está detido em uma sala no térreo do prédio da PF, sem autorização para circular pelos corredores. A restrição ficou mais rígida após ele ter sido visto se despedindo da esposa, Michelle Bolsonaro, durante a primeira visita que recebeu dias após a prisão.

Depois do episódio, a Polícia Federal teria ampliado os cuidados para evitar a exposição da rotina interna do edifício. No dia seguinte, películas foram instaladas nos vidros da área onde Bolsonaro se encontra, reduzindo a visibilidade para o exterior.

A defesa e apoiadores do ex-presidente alegam que o ruído contínuo do gerador tem afetado seu bem-estar, embora até o momento a PF não tenha se pronunciado oficialmente sobre possíveis ajustes na estrutura ou na rotina de fiscalização.