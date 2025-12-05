R70: 'Quem abençoar Israel será abençoado e quem amaldiçoar será amaldiçoado', diz Eduardo Bolsonaro

Cancelado

Banco Central (BC) desiste de regulamentar o Pix Parcelado e veta o uso do nome.

Relatório anual

OMS emite alerta para a malária. Foram 282,6 milhões de mortes no ano passado.

AIDS

ALERTA

Dezembro é tradicionalmente o mês dedicado à conscientização contra o HIV e Belém ainda exibe um título triste. É a capital brasileira com a maior taxa de mortalidade por Aids no País. A média é de 16 óbitos por 100 mil habitantes. Segundo a prefeitura, apesar de haver atendimento disponível, há problemas como a subnotificação, “que impacta o planejamento e o abastecimento de insumos”. Os números, informa o município, “reforçam a necessidade de intensificar a prevenção e facilitar o acesso ao cuidado”.

TESTES

Entre janeiro e setembro de 2025, a rede municipal de saúde realizou cerca de 18.700 testes rápidos para HIV, com 645 resultados positivos, uma taxa de positividade de 3,45%. A maioria dos casos ocorre entre homens, seguida de mulheres e gestantes. No mesmo período, 942 pessoas iniciaram tratamento antirretroviral no Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa DIA), incluindo crianças diagnosticadas por transmissão vertical, quando o vírus passa da mãe para o bebê.

ACOLHIMENTO

IDOSOS

A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) pediu, oficialmente, para acompanhar de perto as tratativas envolvendo o futuro do Lar da Providência, localizado nos fundos do Colégio Militar de Belém. A entidade recebeu denúncias sobre a possível desocupação do espaço e já fez uma visita ao local para ouvir profissionais e moradores que relataram insegurança diante da falta de informações claras. Embora a Casa Civil do Estado tenha negado a existência de processo formal de desapropriação, a 8ª Região Militar confirmou tratativas entre o Comando Militar do Norte e o governo estadual para futura incorporação da área com objetivo de ampliação do colégio.

FUTURO

Diante do cenário de informações divergentes, a Ordem reforçou que, embora não haja confirmação de fechamento imediato, qualquer decisão precisa garantir a proteção integral dos 49 idosos que vivem no abrigo. A instituição afirmou que seguirá acompanhando o caso, cobrou transparência e ressaltou que mudanças não podem ocorrer sem planejamento cuidadoso, dada a possibilidade de impactos graves na saúde física, emocional e cognitiva dos residentes.

BELÉM

ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Belém deve votar na próxima terça-feira, 10 de dezembro, a proposta de Orçamento para 2026 que estima uma receita líquida em R$ 6,7 bilhões, já deduzido o valor de R$ 449,4 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A maior parte dos recursos virá das transferências constitucionais, no valor de R$ 3,8 bilhões, correspondendo a 53,81% do total da receita orçamentária. Na última quarta-feira (3) foi encerrado o prazo para os vereadores apresentarem emendas, que agora estão sendo analisadas pela Comissão de Finanças.

PROJETOS

INFRAESTRUTURA

Em evento realizado ontem na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), o presidente da entidade, Alex Carvalho, reforçou o posicionamento da entidade de não aceitar que as obras de melhoria de infraestrutura na Amazônia sejam relacionadas a desmatamento e à degradação ambiental. Carvalho foi questionado sobre o apoio a projetos como a Ferrogrão. Segundo o Panorama Logístico do Norte lançado agora em dezembro, pela Infra S/A, o avanço de três projetos - Ferrogrão, Ferrovia Norte-Sul (FNS) Barcarena e Ferrovia Estadual do Pará - têm potencial para reduzir volatilidade no escoamento, mitigar impactos climáticos e estabelecer um corredor verde de exportação.

PRÊMIO

COMUNICA

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA) conquistou o segundo lugar no Prêmio Comunica 2025, entregue durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em Florianópolis (SC). A premiação destacou o projeto “Trilhas da Cidadania” que envolve alunos de escolas públicas e estagiários da Corte de Contas em um jogo de tabuleiro que estimula ações cidadãs, protagonismo juvenil e participação social.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) promove hoje e amanhã a 1ª edição do Festival do Brega no Portal da Amazônia. A ação reforça o reconhecimento da Organização Mundial das Nações Unidas para o Turismo (ONU Turismo), que declarou Belém como Capital Mundial do Brega em 30 de maio de 2025. A programação vai reunir mais de 50 atrações.

► A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que revoga a Lei da Alienação Parental, de autoria conjunta das deputadas do Psol Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim e da hoje vereadora Vivi Reis. O argumento contra a lei é que ela ajudava a perpetuar a violência doméstica contra mães e crianças, servindo até para garantir a manutenção da guarda das crianças mesmo em casos de abuso.

► O Departamento Estadual de Vigilância Sanitária está treinando batedores artesanais de açaí para o correto processamento do fruto. O curso aborda, por exemplo, os riscos de contaminação pela doença de Chagas quando não há manipulação adequada.

► A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preencher 209 vagas temporárias para profissionais de níveis médio e superior. O edital, publicado ontem no Diário Oficial do Estado, vai atender à demanda por profissionais em Belém, Marabá, Canaã dos Carajás, Altamira, Parauapebas e Santarém.

► Um grupo de investidores chineses desembarcou no Pará para analisar a possibilidade de implantar um complexo industrial voltado ao beneficiamento do bambu no Estado. O projeto prevê desde a produção de celulose até a transformação da biomassa em produtos sustentáveis destinados ao mercado interno e à exportação.