Bolsonaro ironiza inquérito e provoca Dino: 'única baleia que não gosta de mim está no ministério'

Alvo de um inquérito da Polícia Federal por supostamente importunar uma baleia em São Sebastião, no litoral de São Paulo, com um jet-ski, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou a investigação e provocou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. “Todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim na Esplanada é aquela que está no ministério, que diz que eu queria dar golpe, mas some com vídeos”, declarou, neste sábado (18), durante um evento do PL Mulher em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Ele fez referência ao fato de que, durante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou os atos do 8 de janeiro, o ministro Flávio Dino afirmou que os registros das câmeras de segurança da pasta, solicitados pelo colegiado, não poderiam ser enviados porque não existiam mais, em razão do fim do contrato de prestação de serviço com a empresa responsável.

Inquérito

De acordo com um documento divulgado também neste sábado pelo Ministério Público Federal (MPF), o fato que levou à abertura de inquérito contra o ex-presidente teria ocorrido no fim de semana de 16 e 17 de junho deste ano. A abertura do inquérito se baseou em um vídeo postado em redes sociais que mostrava um jet-ski com motor ligado a aproximadamente 15 metros da baleia jubarte. Os investigadores suspeitam que quem pilotava o veículo era o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pela lei brasileira, é proibida pesca e “molestamento intencional” desses animais nas áreas litorâneas. Esse tipo de crime prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa.