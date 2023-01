Bolsonaro é visto fazendo compras em mercado de Orlando após ser internado

Acompanhado de um segurança, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez compras em um supermercado na região de Kissimmee, próximo a Orlando, na tarde deste domingo (15).



Ele chegou a fazer uma ligação antes de pegar bandejas de carne. Segundo testemunhas que estavam no local, Bolsonaro estava falando com a ex- primeira dama, Michelle Bolsonaro. O passeio foi registrado por clientes do estabelecimento.

Ao sair do mercado, Bolsonaro parou para cumprimentar apoiadores e voltou rapidamente para a casa onde está hospedado, localizada em um resort de luxo de Orlando.Horas antes, o ex-presidente posou para fotos e conversou com bolsonaristas. Desde que saiu do hospital, na última terça (10), Bolsonaro havia deixado de atender os apoiadores que se aglomeram em frente à residência.