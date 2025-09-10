Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bolsonaro e militares manterão salário mesmo se condenados no STF

Salários chegam a R$ 38 mil e podem virar pensão para dependentes

O Liberal
fonte

Ex- presidente da república, Jair Messias Bolsonaro em julgamento no STF por tentativa de golpe; (Foto: Alan Santos / Agência Brasil / Arquivo)

Mesmo em caso de condenação à prisão no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros cinco militares réus no processo da trama golpista continuarão recebendo seus salários. As patentes também são mantidas até que haja decisão específica na Justiça Militar.

Segundo a legislação, cabe ao Superior Tribunal Militar (STM) avaliar se os condenados devem ser considerados “indignos” ou “incompatíveis” com a função militar. Somente após esse julgamento é que poderia haver a perda da patente e, consequentemente, do salário.

Caso os militares sejam excluídos das Forças Armadas, a remuneração pode se transformar em pensão para cônjuges ou filhos menores. Esse é o chamado entendimento de “morte ficta”, que trata a expulsão como se fosse falecimento, garantindo pensão proporcional ao tempo de serviço.

SAIBA MAIS

image Julgamento de Bolsonaro: Fux vota para anular todo o processo
Ministro apontou falta de competência do STF para julgar os réus

image Fux discorda de Moraes após 7 minutos de voto
Ministros do STF sinalizam discordância durante a ação penal

Salários atuais dos réus militares 

Atualmente, os réus recebem as seguintes remunerações:

  • Augusto Heleno: R$ 38.144,69
  • Almir Garnier: R$ 37.585,59
  • Walter Braga Netto: R$ 36.881,74
  • Paulo Sérgio Nogueira: R$ 36.881,74
  • Mauro Cid: R$ 28.242,64
  • Jair Bolsonaro: R$ 12.861,61

Valores brutos - sem desconto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JULGAMENTO DE BOLSONARO

‘Expõe teatro de Moraes’: veja a reação de deputados bolsonaristas do Pará ao voto de Fux

Ministro foi o terceiro a votar no julgamento da ação do golpe e acatou argumentos da defesa

10.09.25 14h00

Lula: em vez de ficar brigando, Trump deveria conhecer sistema interligado de energia do País

10.09.25 13h33

Julgamento Bolsonaro

Bolsonaro e militares manterão salário mesmo se condenados no STF

Salários chegam a R$ 38 mil e podem virar pensão para dependentes

10.09.25 13h28

Paulo Figueiredo diz que ministro Fux 'honra a toga'

10.09.25 13h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda