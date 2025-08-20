Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Bolsonaro e Eduardo são indiciados pela PF em inquérito sobre sanções dos EUA

Crimes são coagir processo e tentar abolir Estado de Direito

Gabi Gutierrez
fonte

Eduardo considerou a prisão um ato de 'abuso de poder para silenciar o líder da oposição brasileira' (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) informou nesta quarta-feira (20) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Eduardo Bolsonaro atuou junto ao governo Trump

Segundo o relatório da PF, a decisão foi tomada após a conclusão das investigações sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro junto ao governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O parlamentar teria solicitado que Washington promovesse sanções e medidas de retaliação contra o governo brasileiro e contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

VEJA MAIS:

image 'Teu filho babaca', diz Malafaia a Bolsonaro, citando Eduardo
Silas Malafaia enviou áudio a Bolsonaro, e peça já integra relatório da PF


image R70: 'Vocês se comportam como ratos', diz Carlos Bolsonaro sobre governadores de direita
Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro (PL), ontem, no X, se dirigindo a governadores de direita. “Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética”, completou. A mensagem foi compartilhada pelo irmão Eduardo, deputado federal licenciado (PL-SP) que vive nos EUA.


image Zema diz que não se pode colocar interesse pessoal acima do País ao citar Eduardo Bolsonaro
Em evento do Novo, Zema faz críticas ao governo petista e ao Judiciário e lança candidatura

Nos últimos meses, o governo norte-americano anunciou medidas contra o Brasil, como:

  • tarifaço de 50% sobre importações de produtos brasileiros;
  • abertura de uma investigação comercial contra o Pix;
  • sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky.

Trump e seus aliados afirmam que Bolsonaro é alvo de uma “caça às bruxas” e que Moraes atua contra a liberdade de expressão e contra empresas americanas de tecnologia responsáveis por redes sociais.

PGR pediu investigação contra Jair e Eduardo Bolsonaro

Em maio, a Procuradoria-Geral da República (PGR), sob comando de Paulo Gonet, solicitou ao STF a abertura de investigação contra Jair e Eduardo Bolsonaro. O objetivo era apurar a suposta tentativa do deputado de incitar o governo dos EUA a adotar medidas contra Moraes, relator dos inquéritos sobre a trama golpista e as fake news.

Eduardo Bolsonaro pediu licença de 122 dias do mandato em março e se mudou para os Estados Unidos, alegando perseguição política. Na última sexta-feira (16), o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Comissão de Ética um pedido de cassação do parlamentar, após representações apresentadas pelo PT e pelo PSOL.

De acordo com a PF, Jair Bolsonaro também é investigado por ter financiado a estadia do filho no exterior por meio de transferências via Pix.

Julgamento do golpe de Estado no STF

Paralelamente, Jair Bolsonaro é réu na ação penal da trama golpista em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento está marcado para 2 de setembro e terá como foco os integrantes do chamado núcleo 1, apontados como líderes do conluio que tentou reverter o resultado das eleições de 2022 e culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram atacadas em Brasília.

Além de Bolsonaro, estarão no banco dos réus:

  • Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin e atual deputado federal;

  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do DF;

  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice em 2022;

  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Crimes investigados

De acordo com a denúncia, eles respondem pelos crimes de:

  • organização criminosa armada,

  • tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,

  • golpe de Estado,

  • dano qualificado pela violência e grave ameaça,

  • deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é Alexandre Ramagem, que, por ser deputado federal, foi beneficiado por decisão da Câmara e teve suspensos os processos sobre crimes cometidos após sua diplomação. Ele continua respondendo por golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

