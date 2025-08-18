R70: 'Vocês se comportam como ratos', diz Carlos Bolsonaro sobre governadores de direita

Formou maioria

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões. As seis dezenas sorteadas foram 08-21-22-42-45-48.

Surtiu o efeito desejado: a grita nas redes sociais e a ação rápida do governo brasileiro levaram a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) a republicar o edital para seleção de operadores de restaurantes e quiosques que atuarão no Parque da Cidade durante a COP 30, permitindo o uso de ingredientes à base de açaí, maniva e tucupi, proibidos no primeiro edital segundo a entidade, por questões sanitárias. O episódio, contudo, foi mais um capítulo em meio às muitas demonstrações de preconceito de que a região amazônica tem sido vítima desde que Belém foi anunciada como sede da Conferência.

O argumento de que a proibição atenderia a políticas sanitárias foi duramente questionado. Embora seja do conhecimento geral que o açaí pode ser um transmissor do Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, há tecnologias acessíveis e eficientes para evitar o risco. Em nota, assinada por quase duas dezenas de entidades, como os institutos Regenera e Mesa COP 30, os paraenses dizem que “proibição” é ainda mais surpreendente porque atenta contra princípios contidos na própria Carta das Nações Unidas, que se propõe a “promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla”.

Falando em açaí, a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) lançaram na semana passada o aplicativo Açaí no Ponto. A iniciativa será coordenada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e vai mapear os pontos de venda do produto na capital paraense, que permitirá a aplicação de políticas de qualificação para os profissionais. O lançamento foi feito durante evento na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, reunindo 1,6 mil agentes comunitários de saúde em Belém. O alvo é a prevenção e combate à doença de Chagas, além da promoção à segurança alimentar no beneficiamento do açaí.

A estimativa é de que existam em Belém atualmente 8 mil pontos de venda do produto. A ação, segundo o MPPA, não é punitiva. A intenção é promover melhorias de políticas públicas e sanitárias, além de propiciar um alimento mais seguro e sem incidência de doença de Chagas. A meta é finalizar o cadastramento entre 1º e 5 de setembro deste ano.

O governador Helder Barbalho usou as redes sociais no fim de semana para se posicionar contra a criação de uma área de proteção no rio Tocantins. A posição foi formalizada por meio de ofício ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), este último responsável por convocar audiências públicas para debater o assunto. A criação dessa área de proteção inviabilizaria o derrocamento do Pedral do Lourenço, obra considerada essencial para consolidar a hidrovia Araguaia-Tocantins, criando um dos principais corredores logísticos do País. “Precisamos garantir segurança jurídica para que o Pará e o Brasil avancem de forma equilibrada na modernização de sua infraestrutura e na proteção do seu patrimônio natural”, afirmou.

Em pouco menos de dois meses o Parque da Cidade atraiu mais de 670 mil pessoas. A partir de hoje, o espaço fechará para montagem das estruturas da COP 30. A obra já é, com justiça, apontada como um dos grandes legados da Conferência para a cidade. A expectativa é de que, após o evento, volte a ser um ponto de encontro de todas as tribos. Também se espera que os responsáveis pelo local avaliem implantar mais quadras de basquete e de outros esportes para atender a cada uma das áreas de comunidades cortadas pelos rios urbanos e canais que Belém tem.

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realiza hoje e amanhã o seminário “Judiciário na COP 30: Caminhos para Justiça Climática”. O evento reúne autoridades da área, representantes de órgãos públicos e especialistas para discutir o papel das instituições na agenda climática. Os ministros Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), participam da programação, que ocorre no Auditório Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, em Belém.

► Tem muita gente querendo ser o responsável pelo excepcional crescimento do turismo na Amazônia e especialmente no Pará. A verdade, contudo, é que o verdadeiro “pai da criança” atende pelo nome de COP 30 e a atenção que o evento acabou atraindo para Belém, sem contar os investimentos que a cidade recebeu nos últimos anos. Sem esses investimentos, a COP e os grandes eventos que vieram a reboque, os números seriam outros. Aplaudir os resultados é uma coisa, querer surfar sozinho na onda é outra.

► Prevista para a última quinta-feira (14), a reunião entre o Bureau, o órgão máximo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), e o governo brasileiro para tratar das acomodações durante a COP 30 em Belém foi adiada. O Secretariado da UNFCCC divulgou nota informando que o adiamento foi feito a pedido de membros do Bureau, e não do governo brasileiro. A nova data ainda será divulgada

► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) firmaram acordo de cooperação técnica para desenvolver ações de enfrentamento aos conflitos agrários e fundiários no Estado. A proposta prevê a criação de um banco de dados georreferenciados, o desenvolvimento de uma metodologia para mapeamento de áreas de risco e conflito e a capacitação de membros, servidores e estagiários do MPPA.

► A Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPHPA) informa que 2,3 mil passageiros passaram pelo Terminal Hidroviário de Belém no feriado prolongado da Adesão do Pará à Independência do Brasil. As cidades marajoaras de Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras foram os destinos mais procurados.

► Ministério Público e Marinha do Brasil promovem na terça (19) e na quarta-feira (20), ação de cidadania para mobilizar a população contra o escalpelamento. Durante a ação serão oferecidos serviços de saúde, odontológicos, emissão de documentação civil, além de palestras educativas e de prevenção.