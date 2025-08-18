R70: 'Vocês se comportam como ratos', diz Carlos Bolsonaro sobre governadores de direita Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro (PL), ontem, no X, se dirigindo a governadores de direita. “Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética”, completou. A mensagem foi compartilhada pelo irmão Eduardo, deputado federal licenciado (PL-SP) que vive nos EUA. Repórter 70 18.08.25 7h21 Formou maioria STF confirma direito de recusar transfusão de sangue por religião. Tribunal rejeitou recurso do CFM, que buscava reverter decisão. Acumulou Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões. As seis dezenas sorteadas foram 08-21-22-42-45-48. ALIMENTOS PRECONCEITO Surtiu o efeito desejado: a grita nas redes sociais e a ação rápida do governo brasileiro levaram a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) a republicar o edital para seleção de operadores de restaurantes e quiosques que atuarão no Parque da Cidade durante a COP 30, permitindo o uso de ingredientes à base de açaí, maniva e tucupi, proibidos no primeiro edital segundo a entidade, por questões sanitárias. O episódio, contudo, foi mais um capítulo em meio às muitas demonstrações de preconceito de que a região amazônica tem sido vítima desde que Belém foi anunciada como sede da Conferência. CONTRASSENSO O argumento de que a proibição atenderia a políticas sanitárias foi duramente questionado. Embora seja do conhecimento geral que o açaí pode ser um transmissor do Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, há tecnologias acessíveis e eficientes para evitar o risco. Em nota, assinada por quase duas dezenas de entidades, como os institutos Regenera e Mesa COP 30, os paraenses dizem que “proibição” é ainda mais surpreendente porque atenta contra princípios contidos na própria Carta das Nações Unidas, que se propõe a “promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla”. AÇAÍ MAPA Falando em açaí, a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) lançaram na semana passada o aplicativo Açaí no Ponto. A iniciativa será coordenada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e vai mapear os pontos de venda do produto na capital paraense, que permitirá a aplicação de políticas de qualificação para os profissionais. O lançamento foi feito durante evento na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, reunindo 1,6 mil agentes comunitários de saúde em Belém. O alvo é a prevenção e combate à doença de Chagas, além da promoção à segurança alimentar no beneficiamento do açaí. CADASTRO A estimativa é de que existam em Belém atualmente 8 mil pontos de venda do produto. A ação, segundo o MPPA, não é punitiva. A intenção é promover melhorias de políticas públicas e sanitárias, além de propiciar um alimento mais seguro e sem incidência de doença de Chagas. A meta é finalizar o cadastramento entre 1º e 5 de setembro deste ano. PEDRAL AMEAÇA O governador Helder Barbalho usou as redes sociais no fim de semana para se posicionar contra a criação de uma área de proteção no rio Tocantins. A posição foi formalizada por meio de ofício ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), este último responsável por convocar audiências públicas para debater o assunto. A criação dessa área de proteção inviabilizaria o derrocamento do Pedral do Lourenço, obra considerada essencial para consolidar a hidrovia Araguaia-Tocantins, criando um dos principais corredores logísticos do País. “Precisamos garantir segurança jurídica para que o Pará e o Brasil avancem de forma equilibrada na modernização de sua infraestrutura e na proteção do seu patrimônio natural”, afirmou. PARQUE LEGADO Em pouco menos de dois meses o Parque da Cidade atraiu mais de 670 mil pessoas. A partir de hoje, o espaço fechará para montagem das estruturas da COP 30. A obra já é, com justiça, apontada como um dos grandes legados da Conferência para a cidade. A expectativa é de que, após o evento, volte a ser um ponto de encontro de todas as tribos. Também se espera que os responsáveis pelo local avaliem implantar mais quadras de basquete e de outros esportes para atender a cada uma das áreas de comunidades cortadas pelos rios urbanos e canais que Belém tem. JUSTIÇA CLIMA O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) realiza hoje e amanhã o seminário “Judiciário na COP 30: Caminhos para Justiça Climática”. O evento reúne autoridades da área, representantes de órgãos públicos e especialistas para discutir o papel das instituições na agenda climática. Os ministros Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), participam da programação, que ocorre no Auditório Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, em Belém. Em Poucas Linhas ► Tem muita gente querendo ser o responsável pelo excepcional crescimento do turismo na Amazônia e especialmente no Pará. A verdade, contudo, é que o verdadeiro “pai da criança” atende pelo nome de COP 30 e a atenção que o evento acabou atraindo para Belém, sem contar os investimentos que a cidade recebeu nos últimos anos. Sem esses investimentos, a COP e os grandes eventos que vieram a reboque, os números seriam outros. Aplaudir os resultados é uma coisa, querer surfar sozinho na onda é outra. ► Prevista para a última quinta-feira (14), a reunião entre o Bureau, o órgão máximo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), e o governo brasileiro para tratar das acomodações durante a COP 30 em Belém foi adiada. O Secretariado da UNFCCC divulgou nota informando que o adiamento foi feito a pedido de membros do Bureau, e não do governo brasileiro. A nova data ainda será divulgada ► O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) firmaram acordo de cooperação técnica para desenvolver ações de enfrentamento aos conflitos agrários e fundiários no Estado. A proposta prevê a criação de um banco de dados georreferenciados, o desenvolvimento de uma metodologia para mapeamento de áreas de risco e conflito e a capacitação de membros, servidores e estagiários do MPPA. ► A Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPHPA) informa que 2,3 mil passageiros passaram pelo Terminal Hidroviário de Belém no feriado prolongado da Adesão do Pará à Independência do Brasil. As cidades marajoaras de Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras foram os destinos mais procurados. ► Ministério Público e Marinha do Brasil promovem na terça (19) e na quarta-feira (20), ação de cidadania para mobilizar a população contra o escalpelamento. Durante a ação serão oferecidos serviços de saúde, odontológicos, emissão de documentação civil, além de palestras educativas e de prevenção. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas repórter 70 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Repórter 70 . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!