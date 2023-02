Bolsonaro é denunciado por suposta fraude em tentativa de residência permanente nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser investigado nos Estados Unidos (EUA) por suposta fraude em sua tentativa de permanência no país. Isso porque o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) protocolou ofícios junto à embaixada dos EUA no Brasil e, entre as alegações, aponta o fato de ele ter feito pedido de mudança de status de permanência de turista enquanto "há diversos indícios de que pretende realizar atividades profissionais, remuneradas, durante sua estadia, e não apenas realizar atividades turísticas, como supostamente requer no processo apresentado". As informações são da Revista Fórum.

Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022. Nos últimos dias ele chegou a participar de eventos fechados da extrema direita no país. Na ocasião, foram vendidos ingressos.

Ofício

Ainda segundo o ofício protocolado, a motivação de Bolsonaro em permanecer em território norte-americano é "fugir das gravíssimas investigações e processos que correm contra ele". O ofício também ressalta que 41 membros do Congresso dos Estados Unidos da América pediram, após ataques de apoiadores de Bolsonaro que destruíram instituições democráticas em Brasília, que o visto do ex-presidente fosse revogado.

O deputado federal, por fim, relembra que, em inúmeras declarações, Bolsonaro afirma não ter feito a vacinação completa contra Covid-19, o que é um requisito para entrar no país. "Como a comprovação de vacinação completa é requisito para o ingresso no país de cidadãos comuns, há que se averiguar se esta não é mais uma irregularidade em sua permanência em território norte-americano sem o visto diplomático".