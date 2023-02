‘Não vai durar muito tempo’, diz Bolsonaro sobre governo Lula em palestra nos Estados Unidos

Nesta terça-feira (31), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de seu primeiro evento público desde que deixou o cargo de presidente, no final de 2022. Em Orlando, nos Estados Unidos, ele afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “não vai durar muito tempo”. As informações são do Poder 360.

“Pode ter certeza, em pouco tempo teremos notícias. Por si só, se este governo continuar na linha que demonstrou nesses primeiros 30 dias, não vai durar muito tempo”, disse o ex-chefe do Executivo.

VEJA MAIS

Bolsonaro, que havia criticado as invasões às sedes dos Três Poderes no 8 de Janeiro, em Brasília (DF), dessa vez fez ressalvas: “A gente lamenta o que alguns inconsequentes fizeram no 8 de Janeiro. Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo”, disse, acrescentando que tem “muita gente sendo injustiçada”.

“Aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Tem gente que tem que sim ser individualizada, invasão, depredação, e cada um que pague por aquilo que fez”, completou.

Durante o discurso a apoiadores, o ex-presidente também questionou novamente a lisura do sistema eleitoral brasileiro. “Eu nunca fui tão popular [como] no ano passado. Muito superior a 2018. No final das contas, a gente fica com uma interrogação na cabeça”, disse.