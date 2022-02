Bolsonaro e Castillo falam em construir corredor multimodal

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), e o do Peru, Pedro Castillo, querem ampliar o comércio bilateral e o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Em reunião conjunta dos representantes dos dois países nesta quinta-feira (3), em Porto Velho (RO), foi debatida a viabilidade da construção de um corredor multimodal para integrar as duas nações. As informações são da Agência Estado.

O Ministério das Relações Exteriores divulgou um comunicado depois do encontro no qual afirma que os dois países têm "visão coincidente" sobre a necessidade de se fomentar a democracia, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável na América do Sul e no mundo.

Ainda segundo a declaração, os líderes se comprometeram, na agenda de hoje, em estabelecer "formas concretas de integração produtiva" entre os países, particularmente em matéria de zonas francas e micro, pequenas e médias empresas. Os líderes ainda acordaram que irão articular, "com a maior brevidade", uma reunião para tratar da ampliação do Acordo de Ampliação Econômico-Comercial.

A ideia também é fortalecer o mercado de produtos de interesse de ambos os países.

De acordo com a declaração conjunta, as nações irão trabalhar na criação de novas rotas aéreas e de um corredor multimodal que una Brasil e Peru pelas cidades de Yurimaguas, Iquitos e Manaus, ao longo dos rios da Bacia Amazônica.