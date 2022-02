Bolsonaro se encontra com Castillo e ressalta relacionamento com vizinhos

O presidente da República, Jair Bolsonaro, encontrou-se nesta quinta-feira (3) com o presidente do Peru, Pedro Castillo. Ao comentar em vídeo nas redes sociais o encontro com o líder latino, Bolsonaro focou no lado conservador do colega. As informações são da Agência Estado.

"Cada vez mais, estamos procurando maneira de melhor nos relacionarmos com nossos vizinhos. Temos interesses comuns com Peru: conservadorismo, amor à pátria, respeito, família, valores tradicionais. A gente vai fazendo o possível com todos os países", disse Bolsonaro em vídeo nas redes sociais durante um passeio de moto com apoiadores logo antes do encontro com Castillo.

A reunião dos presidentes se se deu em Porto Velho, no Palácio Rio Madeira, sede do governo de Rondônia.

Pedro Castillo foi eleito presidente do Peru em julho de 2021 pelo partido de esquerda Peru Livre. Bolsonaro não foi à posse - enviou o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para representá-lo.

Professor, sindicalista e antissistema, Castillo já defendeu o fechamento do Congresso e da Suprema Corte do país.

Na agenda de costumes, é considerado conservador por ser contrário, por exemplo, à descriminalização do aborto, e o reconhecimento de direitos da população LGBTQIAP+.